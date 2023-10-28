Кадыров сравнил фашизм в Израиле с гитлеровским

29 октября 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Палестинские дети в видеообращении попросили Кадырова о помощи Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильский фашизм по своей жестокости не уступает гитлеровскому фашизму, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал видеообращение, направленное ему палестинскими детьми с просьбой о помощи. «Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова? По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чеченской республики сообщил, что палестинские дети направили ему свое видеообращение, где попросили о помощи. Уточняется, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова уже подготовил помощь для 20 тысяч семей из Палестины. Кадыров добавил, что жертвами израильской армии стали несколько тысяч мирных граждан. Он возмущен тем, что Израиль, являясь агрессором, получает помощь со стороны «тех, кто всегда ратовал за права человека». Боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю 7 октября. Вскоре израильские власти объявили о начале полномасштабного наступления. С начала обострения конфликта в результате бомбардировок ЦАХАЛ погибли более пяти тысяч палестинских беженцев в секторе Газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израильский фашизм по своей жестокости не уступает гитлеровскому фашизму, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал видеообращение, направленное ему палестинскими детьми с просьбой о помощи. «Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова? По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики сообщил, что палестинские дети направили ему свое видеообращение, где попросили о помощи. Уточняется, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова уже подготовил помощь для 20 тысяч семей из Палестины. Кадыров добавил, что жертвами израильской армии стали несколько тысяч мирных граждан. Он возмущен тем, что Израиль, являясь агрессором, получает помощь со стороны «тех, кто всегда ратовал за права человека». Боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю 7 октября. Вскоре израильские власти объявили о начале полномасштабного наступления. С начала обострения конфликта в результате бомбардировок ЦАХАЛ погибли более пяти тысяч палестинских беженцев в секторе Газа.