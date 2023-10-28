ВОЗ: раненных в секторе Газа оперируют без анестезии 29 октября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 + В больницах Газы вынуждены проводить операции без анестезии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возмутилась, что сотням раненных в секторе Газа проводят операции без анестезии. Это происходит из-за нехватки медикаментов, подчеркнули в ВОЗ. «Сотни раненных в Газе оперируются без анестезии, а некоторые жизненно важные процедуры могут быть прекращены. Около 26 тонн медпомощи ожидает прибытия в сектор», — сообщили в ВОЗ телеканалу Al Jazeera . В организации также призвали израильскую армию не обстреливать больницы в секторе Газа. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей», передает телеканал «Царьград». Так он отреагировал на обстрел палестинских больниц со стороны Израиля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возмутилась, что сотням раненных в секторе Газа проводят операции без анестезии. Это происходит из-за нехватки медикаментов, подчеркнули в ВОЗ. «Сотни раненных в Газе оперируются без анестезии, а некоторые жизненно важные процедуры могут быть прекращены. Около 26 тонн медпомощи ожидает прибытия в сектор», — сообщили в ВОЗ телеканалу Al Jazeera. В организации также призвали израильскую армию не обстреливать больницы в секторе Газа. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей», передает телеканал «Царьград». Так он отреагировал на обстрел палестинских больниц со стороны Израиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям