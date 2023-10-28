28 октября 2023

ВОЗ: раненных в секторе Газа оперируют без анестезии

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В больницах Газы вынуждены проводить операции без анестезии (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возмутилась, что сотням раненных в секторе Газа проводят операции без анестезии. Это происходит из-за нехватки медикаментов, подчеркнули в ВОЗ.

«Сотни раненных в Газе оперируются без анестезии, а некоторые жизненно важные процедуры могут быть прекращены. Около 26 тонн медпомощи ожидает прибытия в сектор», — сообщили в ВОЗ телеканалу Al Jazeera. В организации также призвали израильскую армию не обстреливать больницы в секторе Газа.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей», передает телеканал «Царьград». Так он отреагировал на обстрел палестинских больниц со стороны Израиля.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возмутилась, что сотням раненных в секторе Газа проводят операции без анестезии. Это происходит из-за нехватки медикаментов, подчеркнули в ВОЗ. «Сотни раненных в Газе оперируются без анестезии, а некоторые жизненно важные процедуры могут быть прекращены. Около 26 тонн медпомощи ожидает прибытия в сектор», — сообщили в ВОЗ телеканалу Al Jazeera. В организации также призвали израильскую армию не обстреливать больницы в секторе Газа. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей», передает телеканал «Царьград». Так он отреагировал на обстрел палестинских больниц со стороны Израиля.
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