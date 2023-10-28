Губернатор Шумков обратился к жителям Курганской области

Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с днем автомобилиста

29 октября 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков обратился к водителям, сотрудникам автопредприятий и ветеранам отрасли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к представителям транспортной отрасли и поздравил их с профессиональным праздником. Сообщение главы региона опубликовано в Telegram. «Уважаемые автомобилисты, водители, сотрудники автотранспортных предприятий и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваши мастерство и профессионализм востребованы не только в пассажирских перевозках, но и в экономической деятельности наших предприятий, от качественной работы водителя зависят и службы экстренного реагирования, которые оперативно приходят на помощь тем, кто попал в беду», — отметил Вадим Шумков, передает telegram-канал «Курганская область официально». Шумков напомнил, что в последние годы в регионе было отремонтировано и построено порядка 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли курганским перевозчикам с покупкой 62 новых автобусов. В планах — приобретение еще 60, напомнил губернатор.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к представителям транспортной отрасли и поздравил их с профессиональным праздником. Сообщение главы региона опубликовано в Telegram. «Уважаемые автомобилисты, водители, сотрудники автотранспортных предприятий и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваши мастерство и профессионализм востребованы не только в пассажирских перевозках, но и в экономической деятельности наших предприятий, от качественной работы водителя зависят и службы экстренного реагирования, которые оперативно приходят на помощь тем, кто попал в беду», — отметил Вадим Шумков, передает telegram-канал «Курганская область официально». Шумков напомнил, что в последние годы в регионе было отремонтировано и построено порядка 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли курганским перевозчикам с покупкой 62 новых автобусов. В планах — приобретение еще 60, напомнил губернатор.