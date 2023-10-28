28 октября 2023
27 октября 2023

Губернатор Шумков обратился к жителям Курганской области

Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с днем автомобилиста
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков обратился к водителям, сотрудникам автопредприятий и ветеранам отрасли Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к представителям транспортной отрасли и поздравил их с профессиональным праздником. Сообщение главы региона опубликовано в Telegram.

«Уважаемые автомобилисты, водители, сотрудники автотранспортных предприятий и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваши мастерство и профессионализм востребованы не только в пассажирских перевозках, но и в экономической деятельности наших предприятий, от качественной работы водителя зависят и службы экстренного реагирования, которые оперативно приходят на помощь тем, кто попал в беду», — отметил Вадим Шумков, передает telegram-канал «Курганская область официально».

Шумков напомнил, что в последние годы в регионе было отремонтировано и построено порядка 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли курганским перевозчикам с покупкой 62 новых автобусов. В планах — приобретение еще 60, напомнил губернатор.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к представителям транспортной отрасли и поздравил их с профессиональным праздником. Сообщение главы региона опубликовано в Telegram. «Уважаемые автомобилисты, водители, сотрудники автотранспортных предприятий и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваши мастерство и профессионализм востребованы не только в пассажирских перевозках, но и в экономической деятельности наших предприятий, от качественной работы водителя зависят и службы экстренного реагирования, которые оперативно приходят на помощь тем, кто попал в беду», — отметил Вадим Шумков, передает telegram-канал «Курганская область официально». Шумков напомнил, что в последние годы в регионе было отремонтировано и построено порядка 2000 километров дорог и 27 мостов. В этом году власти помогли курганским перевозчикам с покупкой 62 новых автобусов. В планах — приобретение еще 60, напомнил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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