Росавиация скорректировала работу аэропорта Махачкалы после беспорядков

Росавиация: аэропорт Махачкалы будет закрыт до 31 октября

30 октября 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

Росавиация сообщила, что аэропорт будет открыт после проверки спецслужб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Об этом сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о закрытии аэропорта до 6 ноября из-за беспорядков. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Росавиация отметила, что аэропорт откроют после окончания тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории. Ранее в ведомстве подчеркнули, что аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных дагестанцами. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт.

Аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Об этом сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о закрытии аэропорта до 6 ноября из-за беспорядков. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Росавиация отметила, что аэропорт откроют после окончания тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории. Ранее в ведомстве подчеркнули, что аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных дагестанцами. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт.