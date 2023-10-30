Росавиация скорректировала работу аэропорта Махачкалы после беспорядков

Росавиация: аэропорт Махачкалы будет закрыт до 31 октября
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, багаж, самолет
Росавиация сообщила, что аэропорт будет открыт после проверки спецслужб Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Об этом сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о закрытии аэропорта до 6 ноября из-за беспорядков.

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Росавиация отметила, что аэропорт откроют после окончания тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных дагестанцами. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт.

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Аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Об этом сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о закрытии аэропорта до 6 ноября из-за беспорядков. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Росавиация отметила, что аэропорт откроют после окончания тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории. Ранее в ведомстве подчеркнули, что аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных дагестанцами. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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