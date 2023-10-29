29 октября 2023
28 октября 2023

Челябинск встал в пробках после снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, троллейбус, остановка общественного транспорта, снегопад
В Челябинске снегопад затрудняет дорожное движение Фото:

В центре Челябинска после снегопада 30 октября образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», заторы появились на повороте с автодороги «Меридиан» на улицу Механическую и на улице Мастеровой. Есть затруднения и на проспекте Победы и проспекте Ленина.

Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в четыре балла. Однако из-за затруднения движения по основным магистралям некоторые челябинцы не согласны с такой оценкой. «Проспект Ленина стоит сразу в нескольких местах. Из-за этого едва не опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель.

По его словам, затруднения после снегопада испытывают не только автолюбители, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы также были вынуждены стоять в заторах.

Затруднения возникли сразу в нескольких местах
Затруднения возникли сразу в нескольких местах
Фото:

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В центре Челябинска после снегопада 30 октября образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», заторы появились на повороте с автодороги «Меридиан» на улицу Механическую и на улице Мастеровой. Есть затруднения и на проспекте Победы и проспекте Ленина. Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в четыре балла. Однако из-за затруднения движения по основным магистралям некоторые челябинцы не согласны с такой оценкой. «Проспект Ленина стоит сразу в нескольких местах. Из-за этого едва не опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель. По его словам, затруднения после снегопада испытывают не только автолюбители, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы также были вынуждены стоять в заторах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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