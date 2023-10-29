Челябинск встал в пробках после снегопада. Скрин

30 октября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

В Челябинске снегопад затрудняет дорожное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска после снегопада 30 октября образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», заторы появились на повороте с автодороги «Меридиан» на улицу Механическую и на улице Мастеровой. Есть затруднения и на проспекте Победы и проспекте Ленина. Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в четыре балла. Однако из-за затруднения движения по основным магистралям некоторые челябинцы не согласны с такой оценкой. «Проспект Ленина стоит сразу в нескольких местах. Из-за этого едва не опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель. По его словам, затруднения после снегопада испытывают не только автолюбители, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы также были вынуждены стоять в заторах. Затруднения возникли сразу в нескольких местах Фото: Яндекс карты

В центре Челябинска после снегопада 30 октября образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», заторы появились на повороте с автодороги «Меридиан» на улицу Механическую и на улице Мастеровой. Есть затруднения и на проспекте Победы и проспекте Ленина. Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в четыре балла. Однако из-за затруднения движения по основным магистралям некоторые челябинцы не согласны с такой оценкой. «Проспект Ленина стоит сразу в нескольких местах. Из-за этого едва не опоздал на работу», — рассказал URA.RU читатель. По его словам, затруднения после снегопада испытывают не только автолюбители, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы также были вынуждены стоять в заторах.