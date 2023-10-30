Пермское УФАС уличило автодилеров в сговоре

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
Дилеры завысили цены на поставку медицинских автомобилей Фото:

Пермское УФАС России оштрафовало компанию ООО «Грузавтоимпорт» за кортельный сговор с ООО «Альфа-Гарант». Автодилеры заключили соглашение, чтобы завысить цены на автомобили медицинской помощи, которые у них покупали через аукцион.

«В 2021 и 2022 годах при проведении пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между ООО „Альфа-Гарант“ и ООО „Грузавтоимпорт“ было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах. ООО „Грузавтоимпорт“ назначен штраф в размере 4,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Аукционы были заключены на поставку автомобилей для ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Сумма контрактов превысила 92,7 млн рублей. Дилеры сами признались в сговоре, рассчитывая на смягчение наказания.

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Пермское УФАС России оштрафовало компанию ООО «Грузавтоимпорт» за кортельный сговор с ООО «Альфа-Гарант». Автодилеры заключили соглашение, чтобы завысить цены на автомобили медицинской помощи, которые у них покупали через аукцион. «В 2021 и 2022 годах при проведении пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между ООО „Альфа-Гарант“ и ООО „Грузавтоимпорт“ было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах. ООО „Грузавтоимпорт“ назначен штраф в размере 4,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Пермского УФАС. Аукционы были заключены на поставку автомобилей для ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Сумма контрактов превысила 92,7 млн рублей. Дилеры сами признались в сговоре, рассчитывая на смягчение наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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