Пермское УФАС уличило автодилеров в сговоре

Дилеры завысили цены на поставку медицинских автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермское УФАС России оштрафовало компанию ООО «Грузавтоимпорт» за кортельный сговор с ООО «Альфа-Гарант». Автодилеры заключили соглашение, чтобы завысить цены на автомобили медицинской помощи, которые у них покупали через аукцион.

«В 2021 и 2022 годах при проведении пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между ООО „Альфа-Гарант“ и ООО „Грузавтоимпорт“ было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах. ООО „Грузавтоимпорт“ назначен штраф в размере 4,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Аукционы были заключены на поставку автомобилей для ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Сумма контрактов превысила 92,7 млн рублей. Дилеры сами признались в сговоре, рассчитывая на смягчение наказания.