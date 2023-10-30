В Минздраве Дагестана опровергли смерть полицейского из-за беспорядков

Минздрав Дагестана опроверг смерть одного из полицейских после попадания камня в голову на протестах в махачкалинском аэропорту. Ранее о гибели правоохранителя заявила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
«Минздрав Дагестана опроверг сообщения о погибшем полицейском», — передает информацию telegram-канал «ГТРК „Дагестан“». Кроме того, сообщение опубликовал у себя глава министерства Джамалудин Гаджиибрагимов.
Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября. Тогда сотни человек отправились встречать самолет, летевший из Израиля. После этого начались столкновения с полицией, в результате которых одному из сотрудников попал камень в голову. Позже Пирмагомедова заявила о смерти правоохранителя.
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