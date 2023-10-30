При беспорядках в аэропорту Махачкалы погиб полицейский

Полицейский погиб в результате полученного ранения головы (архивное фото)
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Один полицейский, пресекавший беспорядки в аэропорту Махачкалы ночью 30 октября, погиб в больнице. Причиной смерти называют ранение в голову от камней, которыми закидывали силовиков протестующие. Об этом сообщает заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!