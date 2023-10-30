При беспорядках в аэропорту Махачкалы погиб полицейский

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Город. Курган, полиция, полицейский
Полицейский погиб в результате полученного ранения головы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Один полицейский, пресекавший беспорядки в аэропорту Махачкалы ночью 30 октября, погиб в больнице. Причиной смерти называют ранение в голову от камней, которыми закидывали силовиков протестующие. Об этом сообщает заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.

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Один полицейский, пресекавший беспорядки в аэропорту Махачкалы ночью 30 октября, погиб в больнице. Причиной смерти называют ранение в голову от камней, которыми закидывали силовиков протестующие. Об этом сообщает заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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