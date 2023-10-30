При беспорядках в аэропорту Махачкалы погиб полицейский

30 октября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Полицейский погиб в результате полученного ранения головы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Один полицейский, пресекавший беспорядки в аэропорту Махачкалы ночью 30 октября, погиб в больнице. Причиной смерти называют ранение в голову от камней, которыми закидывали силовиков протестующие. Об этом сообщает заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.

Один полицейский, пресекавший беспорядки в аэропорту Махачкалы ночью 30 октября, погиб в больнице. Причиной смерти называют ранение в голову от камней, которыми закидывали силовиков протестующие. Об этом сообщает заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.