Екатеринбуржец подкинул свой автомобиль приставам в счет оплаты штрафа. Видео

31 октября 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Приставы нашли автомобиль возле здания Главного управления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы обнаружили заброшенную машину марки Ford Focus возле здания Главного управления. Когда решили проверить кто владелец, высилось, что им является должник, который не выплатил штраф. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Судебным приставом-исполнителем в отношении автомобиля составлен акт описи и ареста, после чего его эвакуировали на специализированную стоянку на ответственное хранение. После оценки имущество будет передано для реализации в ТУ Росимущества», — сообщили в ведомстве. Ранее хозяин автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который он решил не выплачивать. Также известно, что должник уже привлекался к административной ответственности по той же статье в 2019 году, но штраф оплатил. Совершив рецидив, водитель решил расстаться с автомобилем и оставить его у приставов без всяких пояснений.

Судебные приставы обнаружили заброшенную машину марки Ford Focus возле здания Главного управления. Когда решили проверить кто владелец, высилось, что им является должник, который не выплатил штраф. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Судебным приставом-исполнителем в отношении автомобиля составлен акт описи и ареста, после чего его эвакуировали на специализированную стоянку на ответственное хранение. После оценки имущество будет передано для реализации в ТУ Росимущества», — сообщили в ведомстве. Ранее хозяин автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который он решил не выплачивать. Также известно, что должник уже привлекался к административной ответственности по той же статье в 2019 году, но штраф оплатил. Совершив рецидив, водитель решил расстаться с автомобилем и оставить его у приставов без всяких пояснений.