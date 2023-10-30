В ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги

31 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Сургуте, Ханты-Мансийске и Мегионе отменены концерты Петра Дранги Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) Концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах ХМАО, отменены. В кассе центра культуры «Югра-Презент» URA.RU сообщили, что Дранга сам отменил концерт в Мегионе. «Петр Дранга сам отменил концерт в Мегионе, который был запланирован на 11 ноября», — прокомментировали в кассе «Югра-Презент». Концерт в Ханты-Мансийске также отменен. «Концерт Петра Дранги „Пазлы ритмов“, запланированный 7 ноября в 19:00, отменяется по техническим причинам», — говорится в объявлении на сайте культурно-досугового центра «Октябрь». Билеты на концерт аккордеониста в Сургуте также оказались недоступными в продаже. В пресс-службе театра Сургутского госуниверситета на звонок корреспондента агентства не ответили. Не подняли трубку и в кассе театра. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерт Стаса Михайлова. Шоу не состоялось из-за низких продаж.

Концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах ХМАО, отменены. В кассе центра культуры «Югра-Презент» URA.RU сообщили, что Дранга сам отменил концерт в Мегионе. «Петр Дранга сам отменил концерт в Мегионе, который был запланирован на 11 ноября», — прокомментировали в кассе «Югра-Презент». Концерт в Ханты-Мансийске также отменен. «Концерт Петра Дранги „Пазлы ритмов“, запланированный 7 ноября в 19:00, отменяется по техническим причинам», — говорится в объявлении на сайте культурно-досугового центра «Октябрь». Билеты на концерт аккордеониста в Сургуте также оказались недоступными в продаже. В пресс-службе театра Сургутского госуниверситета на звонок корреспондента агентства не ответили. Не подняли трубку и в кассе театра. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерт Стаса Михайлова. Шоу не состоялось из-за низких продаж.