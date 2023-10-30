30 октября 2023

В ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, дранга петр
В Сургуте, Ханты-Мансийске и Мегионе отменены концерты Петра Дранги Фото:

Концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах ХМАО, отменены. В кассе центра культуры «Югра-Презент» URA.RU сообщили, что Дранга сам отменил концерт в Мегионе.

«Петр Дранга сам отменил концерт в Мегионе, который был запланирован на 11 ноября», — прокомментировали в кассе «Югра-Презент». Концерт в Ханты-Мансийске также отменен. «Концерт Петра Дранги „Пазлы ритмов“, запланированный 7 ноября в 19:00, отменяется по техническим причинам», — говорится в объявлении на сайте культурно-досугового центра «Октябрь».

Билеты на концерт аккордеониста в Сургуте также оказались недоступными в продаже. В пресс-службе театра Сургутского госуниверситета на звонок корреспондента агентства не ответили. Не подняли трубку и в кассе театра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерт Стаса Михайлова. Шоу не состоялось из-за низких продаж.

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Концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах ХМАО, отменены. В кассе центра культуры «Югра-Презент» URA.RU сообщили, что Дранга сам отменил концерт в Мегионе. «Петр Дранга сам отменил концерт в Мегионе, который был запланирован на 11 ноября», — прокомментировали в кассе «Югра-Презент». Концерт в Ханты-Мансийске также отменен. «Концерт Петра Дранги „Пазлы ритмов“, запланированный 7 ноября в 19:00, отменяется по техническим причинам», — говорится в объявлении на сайте культурно-досугового центра «Октябрь». Билеты на концерт аккордеониста в Сургуте также оказались недоступными в продаже. В пресс-службе театра Сургутского госуниверситета на звонок корреспондента агентства не ответили. Не подняли трубку и в кассе театра. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерт Стаса Михайлова. Шоу не состоялось из-за низких продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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