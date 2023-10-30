В ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги

Концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах ХМАО, отменены. В кассе центра культуры «Югра-Презент» URA.RU сообщили, что Дранга сам отменил концерт в Мегионе.
«Петр Дранга сам отменил концерт в Мегионе, который был запланирован на 11 ноября», — прокомментировали в кассе «Югра-Презент». Концерт в Ханты-Мансийске также отменен. «Концерт Петра Дранги „Пазлы ритмов“, запланированный 7 ноября в 19:00, отменяется по техническим причинам», — говорится в объявлении на сайте культурно-досугового центра «Октябрь».
Билеты на концерт аккордеониста в Сургуте также оказались недоступными в продаже. В пресс-службе театра Сургутского госуниверситета на звонок корреспондента агентства не ответили. Не подняли трубку и в кассе театра.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерт Стаса Михайлова. Шоу не состоялось из-за низких продаж.
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