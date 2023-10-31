Патрушев указал, кто мог взорвать «Северные потоки» Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы разорвать отношения РФ и Европы 31 октября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 + «Северные потоки» были повреждены США, сказал Николай Патрушев Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США устроили диверсию на трубопроводах «Северные потоки», чтобы Европа не смогла получать газ из России, тем самым разорвав их экономические отношения. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Новость по теме Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта »[США] решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — сказал Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске. По его словам, таким образом Вашингтон разрушил экономические отношения РФ и Европы, устранив конкурента. Чиновник подчеркнул, что в связи с этими событиями кредит доверия к США и странам Запада полностью исчерпан. После того как на «Северных потоках» произошла авария многие страны Запад обвинили в случившемся Россию. Спустя время американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится, что подрыв газопровода был инициирован администрацией президента США Джо Байдена, сообщает Life . США устроили диверсию на трубопроводах «Северные потоки», чтобы Европа не смогла получать газ из России, тем самым разорвав их экономические отношения. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. »[США] решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — сказал Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске. По его словам, таким образом Вашингтон разрушил экономические отношения РФ и Европы, устранив конкурента. Чиновник подчеркнул, что в связи с этими событиями кредит доверия к США и странам Запада полностью исчерпан. После того как на «Северных потоках» произошла авария многие страны Запад обвинили в случившемся Россию. Спустя время американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится, что подрыв газопровода был инициирован администрацией президента США Джо Байдена, сообщает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям