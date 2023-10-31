Бойцы ФСБ подготовятся к борьбе с террористами в Свердловской области

31 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Учения пройдут с 1 по 3 ноября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Салде и Свободном (Свердловская область) с 1 ноября пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на военных объектах городов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «Завтра оперштаб в Свердловской области начинает тактико-специальный учения, направленные на отработку действий по пресечению террористических атак, ликвидации и минимизации их последствий на военных объектах. Тренировки пройдут до 3 ноября в Верхней Салде и Свободном», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В пресс-службе ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. В учениях также будут задействованы сотрудники экстренных служб, представители местного самоуправления и органов исполнительной власти.

В Верхней Салде и Свободном (Свердловская область) с 1 ноября пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на военных объектах городов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «Завтра оперштаб в Свердловской области начинает тактико-специальный учения, направленные на отработку действий по пресечению террористических атак, ликвидации и минимизации их последствий на военных объектах. Тренировки пройдут до 3 ноября в Верхней Салде и Свободном», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В пресс-службе ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. В учениях также будут задействованы сотрудники экстренных служб, представители местного самоуправления и органов исполнительной власти.