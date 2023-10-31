Бойцы ФСБ подготовятся к борьбе с террористами в Свердловской области

В Верхней Салде и Свободном (Свердловская область) с 1 ноября пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на военных объектах городов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области.
«Завтра оперштаб в Свердловской области начинает тактико-специальный учения, направленные на отработку действий по пресечению террористических атак, ликвидации и минимизации их последствий на военных объектах. Тренировки пройдут до 3 ноября в Верхней Салде и Свободном», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал».
В пресс-службе ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. В учениях также будут задействованы сотрудники экстренных служб, представители местного самоуправления и органов исполнительной власти.
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