Бойцы ФСБ подготовятся к борьбе с террористами в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Учения пройдут с 1 по 3 ноября (архивное фото) Фото:

В Верхней Салде и Свободном (Свердловская область) с 1 ноября пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на военных объектах городов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области.

«Завтра оперштаб в Свердловской области начинает тактико-специальный учения, направленные на отработку действий по пресечению террористических атак, ликвидации и минимизации их последствий на военных объектах. Тренировки пройдут до 3 ноября в Верхней Салде и Свободном», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал».

В пресс-службе ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. В учениях также будут задействованы сотрудники экстренных служб, представители местного самоуправления и органов исполнительной власти.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Салде и Свободном (Свердловская область) с 1 ноября пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на военных объектах городов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «Завтра оперштаб в Свердловской области начинает тактико-специальный учения, направленные на отработку действий по пресечению террористических атак, ликвидации и минимизации их последствий на военных объектах. Тренировки пройдут до 3 ноября в Верхней Салде и Свободном», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В пресс-службе ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. В учениях также будут задействованы сотрудники экстренных служб, представители местного самоуправления и органов исполнительной власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...