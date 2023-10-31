В Березниках трое мужчин убили двух человек ради сотовых телефонов

31 октября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Убийц задержали по горячим следам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Березники Пермского края силовики задержали трех мужчин, которые позже признались в двух убийствах. Расследование начали после того, как 29 октября после пожара в расселенном доме нашли тело женщины. На следующий день тело мужчины нашли в овощной яме. Оба тела имели признаки криминальных травм. Как сообщили следователи, задержанные пояснили, что убили ради наживы: сотовых телефонов и электроинструмента. «Подозреваемые в совершенных убийствах — 20-летний и 26-летний, а также ранее судимый 28-летний местные жители. В ходе допросов задержанные дали признательные показания и сообщили следователям, что совершили преступления из корыстных побуждений, похитив после убийств сотовые телефоны, электроинструмент и оргтехнику», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Следствие будет просить суд заключить их под стражу.

В городе Березники Пермского края силовики задержали трех мужчин, которые позже признались в двух убийствах. Расследование начали после того, как 29 октября после пожара в расселенном доме нашли тело женщины. На следующий день тело мужчины нашли в овощной яме. Оба тела имели признаки криминальных травм. Как сообщили следователи, задержанные пояснили, что убили ради наживы: сотовых телефонов и электроинструмента. «Подозреваемые в совершенных убийствах — 20-летний и 26-летний, а также ранее судимый 28-летний местные жители. В ходе допросов задержанные дали признательные показания и сообщили следователям, что совершили преступления из корыстных побуждений, похитив после убийств сотовые телефоны, электроинструмент и оргтехнику», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Следствие будет просить суд заключить их под стражу.