В Березниках трое мужчин убили двух человек ради сотовых телефонов

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Убийц задержали по горячим следам (архивное фото) Фото:

В городе Березники Пермского края силовики задержали трех мужчин, которые позже признались в двух убийствах. Расследование начали после того, как 29 октября после пожара в расселенном доме нашли тело женщины. На следующий день тело мужчины нашли в овощной яме. Оба тела имели признаки криминальных травм. Как сообщили следователи, задержанные пояснили, что убили ради наживы: сотовых телефонов и электроинструмента.

«Подозреваемые в совершенных убийствах — 20-летний и 26-летний, а также ранее судимый 28-летний местные жители. В ходе допросов задержанные дали признательные показания и сообщили следователям, что совершили преступления из корыстных побуждений, похитив после убийств сотовые телефоны, электроинструмент и оргтехнику», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в Telegram.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Следствие будет просить суд заключить их под стражу.

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В городе Березники Пермского края силовики задержали трех мужчин, которые позже признались в двух убийствах. Расследование начали после того, как 29 октября после пожара в расселенном доме нашли тело женщины. На следующий день тело мужчины нашли в овощной яме. Оба тела имели признаки криминальных травм. Как сообщили следователи, задержанные пояснили, что убили ради наживы: сотовых телефонов и электроинструмента. «Подозреваемые в совершенных убийствах — 20-летний и 26-летний, а также ранее судимый 28-летний местные жители. В ходе допросов задержанные дали признательные показания и сообщили следователям, что совершили преступления из корыстных побуждений, похитив после убийств сотовые телефоны, электроинструмент и оргтехнику», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Следствие будет просить суд заключить их под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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