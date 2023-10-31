31 октября 2023
30 октября 2023

В ЯНАО начался осенний призыв на срочную службу

© Служба новостей «URA.RU»
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Призыв в армию. Курган, армия, солдаты, призыв, призывники, новобранцы, призыв в армию
Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет Фото:

В ЯНАО начался призыв на срочную армейскую службу. Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Ямало-Ненецкий автономный округ: города Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард, Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. Граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной военкомат о количестве призывников, которых планируют призвать на военную службу до конца 2023 года. На момент публикации новости ответ не получен.

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начался в России 1 октября. На Ямале действуют особые условия, здесь призыв молодых людей начинается с 1 ноября. До конца 2023 года призывной возраст останется неизменным, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, с 2024 года верхняя граница призывного возраста будет поднята до 30 лет. Срок службы в армии РФ составляет один год.

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В ЯНАО начался призыв на срочную армейскую службу. Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Ямало-Ненецкий автономный округ: города Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард, Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. Граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной военкомат о количестве призывников, которых планируют призвать на военную службу до конца 2023 года. На момент публикации новости ответ не получен. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начался в России 1 октября. На Ямале действуют особые условия, здесь призыв молодых людей начинается с 1 ноября. До конца 2023 года призывной возраст останется неизменным, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, с 2024 года верхняя граница призывного возраста будет поднята до 30 лет. Срок службы в армии РФ составляет один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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