В ЯНАО начался осенний призыв на срочную службу

01 ноября 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО начался призыв на срочную армейскую службу. Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Ямало-Ненецкий автономный округ: города Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард, Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. Граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной военкомат о количестве призывников, которых планируют призвать на военную службу до конца 2023 года. На момент публикации новости ответ не получен. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начался в России 1 октября. На Ямале действуют особые условия, здесь призыв молодых людей начинается с 1 ноября. До конца 2023 года призывной возраст останется неизменным, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, с 2024 года верхняя граница призывного возраста будет поднята до 30 лет. Срок службы в армии РФ составляет один год.

В ЯНАО начался призыв на срочную армейскую службу. Призыву подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Ямало-Ненецкий автономный округ: города Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард, Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. Граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу по призыву с 1 ноября по 31 декабря», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной военкомат о количестве призывников, которых планируют призвать на военную службу до конца 2023 года. На момент публикации новости ответ не получен. Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начался в России 1 октября. На Ямале действуют особые условия, здесь призыв молодых людей начинается с 1 ноября. До конца 2023 года призывной возраст останется неизменным, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, с 2024 года верхняя граница призывного возраста будет поднята до 30 лет. Срок службы в армии РФ составляет один год.