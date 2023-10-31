Депутат из ХМАО разругался с солисткой группы «Воровайки»

Сургутский депутат Нечепуренко поспорил с солисткой «Вороваек» Теркуловой

01 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко разругался с солисткой группы «Воровайки» Дианой Теркуловой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU (фото из архива) Депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко разругался с солисткой группы «Воровайки» Дианой Теркуловой из-за предстоящего концерта звезд шансона в городе. Он ответил на претензию певицы, которая упрекнула его в вызывающем поведении, назвав депутата «бородачом». Изначально Нечепуренко высказался против проведения концерта в Сургуте, посчитав, что группа пропагандирует аморальное поведение. «Вы жалуетесь на, как вы говорите, „бородача“, который ведет себя пренебрежительно к окружающим его людям, противопоставляет себя закону и правилам… как у вас в песне поется, „в гробу всех видал“, а разве не вы пропагандируете такой образ жизни? Лично мне кажется, что он прям с вашего концерта едет, уже „полублатной“», — высказался депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



В свою очередь Теркулова порекомендовала депутату не судить всех по себе. «Не хочу переходить на личности, но вы сделали это сами, так что отвечу вам „в уровень“, по себе не судите всех. <…> Cвой совет примените к себе в первую очередь, научитесь отделять свои личные чувства и личную неприязнь от работы», — написала Теркулова. Ранее URA.RU рассказывало, что Нечепуренко написал гневный пост на своей странице, порицая проведение концерта в Сургуте. А сами сургутяне встали на защиту звезд шансона и упрекнули народного избранника в его позиции и призыве отменить выступление певиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко разругался с солисткой группы «Воровайки» Дианой Теркуловой из-за предстоящего концерта звезд шансона в городе. Он ответил на претензию певицы, которая упрекнула его в вызывающем поведении, назвав депутата «бородачом». Изначально Нечепуренко высказался против проведения концерта в Сургуте, посчитав, что группа пропагандирует аморальное поведение. «Вы жалуетесь на, как вы говорите, „бородача“, который ведет себя пренебрежительно к окружающим его людям, противопоставляет себя закону и правилам… как у вас в песне поется, „в гробу всех видал“, а разве не вы пропагандируете такой образ жизни? Лично мне кажется, что он прям с вашего концерта едет, уже „полублатной“», — высказался депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В свою очередь Теркулова порекомендовала депутату не судить всех по себе. «Не хочу переходить на личности, но вы сделали это сами, так что отвечу вам „в уровень“, по себе не судите всех. <…> Cвой совет примените к себе в первую очередь, научитесь отделять свои личные чувства и личную неприязнь от работы», — написала Теркулова. Ранее URA.RU рассказывало, что Нечепуренко написал гневный пост на своей странице, порицая проведение концерта в Сургуте. А сами сургутяне встали на защиту звезд шансона и упрекнули народного избранника в его позиции и призыве отменить выступление певиц.