Сургутяне спорят с депутатом из-за концерта «Вороваек»

27 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Сургутяне встали на защиту группы «Воровайки» Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Сургута спорят в соцсети с депутатом городской думы Дмитрием Нечепуренко из-за предстоящего выступления «Вороваек» в ХМАО. Они встали на защиту звезд шансона и упрекнули народного избранника в его позиции и призыве отменить концерт в Сургуте. «Группа „Воровайки“ любима народом, а если вы против народного, то как можете быть его избранником?» — прокомментировал Вадим Важев пост депутата в соцсети «Вконтакте», в котором он высказался о «Воровайках». «Думаю, каждый должен заниматься своим делом. Если вы депутат, то занимайтесь своей работой, а девчонки поют, и людям это нравится», — отметил Александр Рычков.



Сама солистка группы Диана Теркулова в свою очередь посоветовала Нечепуренко направить свои усилия в другое русло. «Приложили бы лучше свои силы к законопроектам, укрепляющим уважение к русской нации вместо того, чтоб заниматься „охотой на ведьм“», — отметила артистка. Журналист агентства обратился за разъяснениями к депутату. Однако телефон Нечепуренко оказался выключенным. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Дмитрий Нечепуренко поспорил с концертным директором группы «Воровайки» из-за предстоящего выступления звезд шансона в городе. Свою позицию Нечепуренко публично высказал в соцсети.

Жители Сургута спорят в соцсети с депутатом городской думы Дмитрием Нечепуренко из-за предстоящего выступления «Вороваек» в ХМАО. Они встали на защиту звезд шансона и упрекнули народного избранника в его позиции и призыве отменить концерт в Сургуте. «Группа „Воровайки“ любима народом, а если вы против народного, то как можете быть его избранником?» — прокомментировал Вадим Важев пост депутата в соцсети «Вконтакте», в котором он высказался о «Воровайках». «Думаю, каждый должен заниматься своим делом. Если вы депутат, то занимайтесь своей работой, а девчонки поют, и людям это нравится», — отметил Александр Рычков. Сама солистка группы Диана Теркулова в свою очередь посоветовала Нечепуренко направить свои усилия в другое русло. «Приложили бы лучше свои силы к законопроектам, укрепляющим уважение к русской нации вместо того, чтоб заниматься „охотой на ведьм“», — отметила артистка. Журналист агентства обратился за разъяснениями к депутату. Однако телефон Нечепуренко оказался выключенным. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Дмитрий Нечепуренко поспорил с концертным директором группы «Воровайки» из-за предстоящего выступления звезд шансона в городе. Свою позицию Нечепуренко публично высказал в соцсети.