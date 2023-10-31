31 октября 2023

Комиссия выборщиков отсеяла пять из восьми кандидатур на пост главы Мегиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия выборщиков отсеяла пять кандидатов на пост главы Мегиона Фото:

В Мегионе (ХМАО) комиссия выборщиков отсеяла пять из восьми кандидатур на пост главы города. Из оставшихся трех депутаты выберут мэра на заседании думы открытым голосованием. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Комиссия выборщиков Мегиона отсеяла пять кандидатов из восьми. Как и предполагалось ранее, на итоговом открытом голосовании будет представлен фаворит югорских властей вице-мэра Алексей Петриченко, одобренный губернатором. Также в ходе отбора отсеялся юрист мэрии Вадим Адаманюк, которого называли „техническим“ кандидатом», — сообщает инсайдер.

Собеседование с кандидатами проходило в два этапа. На первом комиссия проводила проверку документов, поданных заявителями. На этом этапе не отсеялся никто. После выступления претендентов и защиты их презентаций остались только Петриченко, единоросс Андрей Семенычев и директор мегионской спортшколы Алексей Березин. В мэрии Мегиона подтвердили список кандидатов.

Ранее URA.RU писало, что экс-депутат от фракции КПРФ в гордуме Мегиона Виктор Тихов неожиданно подал документы на конкурс, наведя панику среди элит. Перед этим он вышел из фракции, и она была упразднена решением думы, поскольку в ней остались всего два коммуниста. Согласно Уставу муниципалитета, фракцию могут составлять не менее трех депутатов.

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В Мегионе (ХМАО) комиссия выборщиков отсеяла пять из восьми кандидатур на пост главы города. Из оставшихся трех депутаты выберут мэра на заседании думы открытым голосованием. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Комиссия выборщиков Мегиона отсеяла пять кандидатов из восьми. Как и предполагалось ранее, на итоговом открытом голосовании будет представлен фаворит югорских властей вице-мэра Алексей Петриченко, одобренный губернатором. Также в ходе отбора отсеялся юрист мэрии Вадим Адаманюк, которого называли „техническим“ кандидатом», — сообщает инсайдер. Собеседование с кандидатами проходило в два этапа. На первом комиссия проводила проверку документов, поданных заявителями. На этом этапе не отсеялся никто. После выступления претендентов и защиты их презентаций остались только Петриченко, единоросс Андрей Семенычев и директор мегионской спортшколы Алексей Березин. В мэрии Мегиона подтвердили список кандидатов. Ранее URA.RU писало, что экс-депутат от фракции КПРФ в гордуме Мегиона Виктор Тихов неожиданно подал документы на конкурс, наведя панику среди элит. Перед этим он вышел из фракции, и она была упразднена решением думы, поскольку в ней остались всего два коммуниста. Согласно Уставу муниципалитета, фракцию могут составлять не менее трех депутатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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