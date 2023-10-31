Бывший коммунист стал темной лошадкой на выборах мэра в ХМАО. Инсайд

Депутат Тихов в последний момент заявился на конкурс по выборам мэра Мегиона

01 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Экс-коммунист Тихов в последний момент подал документы на конкурс по выборам мэра Мегиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) бывший член фракции КПРФ в городской думе коммунист Виктор Тихов стал темной лошадкой на выборах мэра. Он подал документы на конкурс по выборам главы города в последний момент, что вызвало панику в местных элитах. «В Мегионе бывший коммунист Тихов стал темной лошадкой на выборах мэра. Он вышел из фракции КПРФ в местной думе, тем самым развалив ее, и подал документы на конкурс по выборам главы города буквально за несколько минут до дедлайна. Поступок Тихова вызвал настоящую панику у городских элит, особенно в среде депутатов. Если конкурсная комиссия допустит его до участия в выборах, победа фаворита властей ХМАО — вице-мэра Алексея Петриченко — может оказаться под угрозой», — сообщает инсайдер. Отбор кандидатов начался сегодня в 10 утра, открытое голосование депутатов запланировано на 14.00. Источник, близкий к конкурсной комиссии, подтвердил, что Тихов стал последним кандидатом, заявившимся на конкурс незадолго до окончания приема документов. «Но это абсолютно не значит, что депутат пройдет через фильтр комиссии и что Петриченко не изберут. Его согласовал округ, а голосование открытое — устраивать революцию никто не будет», — добавил собеседник. Еще один источник уточнил, что комиссия допустила до второго этапа всех кандидатов. Восемь претендентов на пост главы города представят доклады комиссии. В мэрию Мегиона направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на конкурс заявились восемь кандидатов. Из них как минимум двое должны пройти отбор, чтобы участвовать в голосовании. Источники называют фаворитов: вице-мэра Петриченко и его технического кандидата Вадима Адаманюка из юротдела мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе (ХМАО) бывший член фракции КПРФ в городской думе коммунист Виктор Тихов стал темной лошадкой на выборах мэра. Он подал документы на конкурс по выборам главы города в последний момент, что вызвало панику в местных элитах. «В Мегионе бывший коммунист Тихов стал темной лошадкой на выборах мэра. Он вышел из фракции КПРФ в местной думе, тем самым развалив ее, и подал документы на конкурс по выборам главы города буквально за несколько минут до дедлайна. Поступок Тихова вызвал настоящую панику у городских элит, особенно в среде депутатов. Если конкурсная комиссия допустит его до участия в выборах, победа фаворита властей ХМАО — вице-мэра Алексея Петриченко — может оказаться под угрозой», — сообщает инсайдер. Отбор кандидатов начался сегодня в 10 утра, открытое голосование депутатов запланировано на 14.00. Источник, близкий к конкурсной комиссии, подтвердил, что Тихов стал последним кандидатом, заявившимся на конкурс незадолго до окончания приема документов. «Но это абсолютно не значит, что депутат пройдет через фильтр комиссии и что Петриченко не изберут. Его согласовал округ, а голосование открытое — устраивать революцию никто не будет», — добавил собеседник. Еще один источник уточнил, что комиссия допустила до второго этапа всех кандидатов. Восемь претендентов на пост главы города представят доклады комиссии. В мэрию Мегиона направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на конкурс заявились восемь кандидатов. Из них как минимум двое должны пройти отбор, чтобы участвовать в голосовании. Источники называют фаворитов: вице-мэра Петриченко и его технического кандидата Вадима Адаманюка из юротдела мэрии.