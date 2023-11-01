Новый российский самолет впервые поднялся в воздух. Фото, видео

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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
Ил-96-400М впервые поднялся в воздух Фото:

Опытный образец самолета Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Новый лайнер обеспечит безопасность и эффективность полетов. Информация об этом появилась на официальном сайте Минпромторга РФ.

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, за счет нового отечественного оборудования повышается безопасность и эффективность полетов нового лайнера. «В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», — добавил вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил производить больше отечественных авиадвигателей. «Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов. По поручению президента расширим производство авиадвигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов», — заявил тогда премьер.

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Опытный образец самолета Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Новый лайнер обеспечит безопасность и эффективность полетов. Информация об этом появилась на официальном сайте Минпромторга РФ. «Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, за счет нового отечественного оборудования повышается безопасность и эффективность полетов нового лайнера. «В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», — добавил вице-премьер. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил производить больше отечественных авиадвигателей. «Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов. По поручению президента расширим производство авиадвигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов», — заявил тогда премьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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