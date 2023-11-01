Опытный образец самолета Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Новый лайнер обеспечит безопасность и эффективность полетов. Информация об этом появилась на официальном сайте Минпромторга РФ.
«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, за счет нового отечественного оборудования повышается безопасность и эффективность полетов нового лайнера. «В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», — добавил вице-премьер.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил производить больше отечественных авиадвигателей. «Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов. По поручению президента расширим производство авиадвигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов», — заявил тогда премьер.
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