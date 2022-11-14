Власти раскрыли будущее российской авиации

Подход Мишустина поддержит авиаперевозки в стране

14 ноября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать российские двигатели для «Суперджета» и МС-21, а также разработать двигатель для аналога Boeing 777 Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти показали, каким будет будущий авиапарк страны. На оперативном совещании с вице-премьерами 14 ноября глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил производить больше отечественных авиадвигателей и разрабатывать новые. Эксперты объяснили URA.RU, что авиастроение должно закрыть потребности в комплектующих для самолетов, возникшие из-за санкций Запада. На совещании Мишустин акцентировал внимание на максимальном сокращении зависимости авиации от иностранных материалов, комплектующих и оборудования. «Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов. По поручению президента расширим производство авиадвигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация получит свыше 44 млрд рублей», — заявил премьер. Михаил Мишустин поручил завершить разработку прототипа двигателя ПД-35 до конца 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, в течение двух лет предстоит выпустить около полусотни двигателей ПД-8 для «Суперджетов», 20 двигателей ПС-90А для Ту-214 и 14 двигателей ПД-14 для «будущего флагмана российской авиации — самолета МС-21». «Одновременно должны быть выполнены научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Важно завершить разработку и создание прототипа силовой установки до конца 2024 года», — сказал глава правительства РФ. Поручение о строгом соблюдении сроков премьер дал своему заместителю Денису Мантурову. «Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом. Держите решение задачи на личном контроле», — обратился к нему Мишустин. Российские власти планируют, что в ближайшие годы авиапром должен выйти на производство не менее 20 «Суперджетов» и 36 бортов МС-21 в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вопрос замены Boeing и Airbus встал после введения санкций Запада против РФ. Российские авиаперевозчики оказались в затруднительном положении, когда иностранные компании отказались поставлять комплектующие и обслуживать воздушные суда своего производства. Весной правительство РФ приняло меры поддержки гражданской авиации. Власти заявили о создании аналогов Boeing и Airbus. В октябре появилась информация об успешно выполненном перелете опытного авиалайнера МС-21. 17 октября Мишустин заявил, что в ближайшие годы авиапром выйдет на производство не менее 36 МС-21 и 20 Sukhoi Superjet в год. Доработка двух российских двигателей и разработка ПД-35 закроют потребности отечественной авиации, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для российских властей двигателестроение — одно из приоритетных направлений, так как оно должно закрыть потребности авиации, которые возникли из-за санкций Запада, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Мы не можем получать иностранные комплектующие, поэтому надо производить свои. Нам надо быстро разрабатывать двигатели ПД-8, ПД-14, а также ПД-35 для широкофюзеляжных воздушных судов. Скорее всего, это будет российско-китайский проект, если что-то не изменится. Вся линейка отечественных самолетов различной дальности необходима для формирования полноценного авиапарка», — уточнил эксперт. Широкофюзеляжный самолет российского производства должен заменить Boeing 777, уточняют эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти сделали акцент на разработке двигателя ПД-35 для широкофюзеляжного самолета, потому что этот тип воздушных судов свяжет Москву с Дальним Востоком и заменит Boeing 777, полагает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. «Летать не на своих машинах — риск. Санкции ввели на десятилетия, поэтому необходимо возрождать отечественное авиастроение. Среднемагистральные самолеты, которые у нас есть, долетают до Хабаровска, а дальше могут долететь только широкофюзеляжные, из которых у нас только ИЛ-96 и на нем летает президент», — рассказал собеседник. Статья по теме Власти РФ определили срок замены Boeing и Airbus На базе разработок двигателей, о которых декларировал Мишустин, можно создавать линейку отечественных самолетов, которые обновят наш авиапарк, объясняет кандидат технических наук, независимый авиационный эксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. «Если мы говорим, что нужны самолеты разных типов, то нужны и двигатели для них. Двигатель — самый важный агрегат. От него зависит, каким будет самолет — рентабельным, долговечным, надежным. Разработка двигателя занимает гораздо больше времени, чем самолета. Это сложнее», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти показали, каким будет будущий авиапарк страны. На оперативном совещании с вице-премьерами 14 ноября глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил производить больше отечественных авиадвигателей и разрабатывать новые. Эксперты объяснили URA.RU, что авиастроение должно закрыть потребности в комплектующих для самолетов, возникшие из-за санкций Запада. На совещании Мишустин акцентировал внимание на максимальном сокращении зависимости авиации от иностранных материалов, комплектующих и оборудования. «Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов. По поручению президента расширим производство авиадвигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация получит свыше 44 млрд рублей», — заявил премьер. По словам Мишустина, в течение двух лет предстоит выпустить около полусотни двигателей ПД-8 для «Суперджетов», 20 двигателей ПС-90А для Ту-214 и 14 двигателей ПД-14 для «будущего флагмана российской авиации — самолета МС-21». «Одновременно должны быть выполнены научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Важно завершить разработку и создание прототипа силовой установки до конца 2024 года», — сказал глава правительства РФ. Поручение о строгом соблюдении сроков премьер дал своему заместителю Денису Мантурову. «Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом. Держите решение задачи на личном контроле», — обратился к нему Мишустин. Вопрос замены Boeing и Airbus встал после введения санкций Запада против РФ. Российские авиаперевозчики оказались в затруднительном положении, когда иностранные компании отказались поставлять комплектующие и обслуживать воздушные суда своего производства. Весной правительство РФ приняло меры поддержки гражданской авиации. Власти заявили о создании аналогов Boeing и Airbus. В октябре появилась информация об успешно выполненном перелете опытного авиалайнера МС-21. 17 октября Мишустин заявил, что в ближайшие годы авиапром выйдет на производство не менее 36 МС-21 и 20 Sukhoi Superjet в год. Для российских властей двигателестроение — одно из приоритетных направлений, так как оно должно закрыть потребности авиации, которые возникли из-за санкций Запада, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Мы не можем получать иностранные комплектующие, поэтому надо производить свои. Власти сделали акцент на разработке двигателя ПД-35 для широкофюзеляжного самолета, потому что этот тип воздушных судов свяжет Москву с Дальним Востоком и заменит Boeing 777, полагает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. «Летать не на своих машинах — риск. Санкции ввели на десятилетия, поэтому необходимо возрождать отечественное авиастроение. Среднемагистральные самолеты, которые у нас есть, долетают до Хабаровска, а дальше могут долететь только широкофюзеляжные, из которых у нас только ИЛ-96 и на нем летает президент», — рассказал собеседник. На базе разработок двигателей, о которых декларировал Мишустин, можно создавать линейку отечественных самолетов, которые обновят наш авиапарк, объясняет кандидат технических наук, независимый авиационный эксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. «Если мы говорим, что нужны самолеты разных типов, то нужны и двигатели для них. Двигатель — самый важный агрегат. От него зависит, каким будет самолет — рентабельным, долговечным, надежным. Разработка двигателя занимает гораздо больше времени, чем самолета. Это сложнее», — резюмировал эксперт.