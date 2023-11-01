Прежние маршруты трамваев №3, №14, №18, №19 и №20 вернут 2 ноября
В Челябинске 2 ноября вернут прежние маршруты трамваев №3, №14, №18, №19 и №20. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»).
«Трамваи №3, №14, №18, №19 и №20 возвращаются на свои прежние маршруты. Возобновление движения 2 ноября с 5:00», — заявили в «ЧелябГЭТ».
Причиной возвращения на прежние маршруты стало завершение ремонта на узле депо №2. Трамваи начнут следовать по улице Каслинской и Свердловскому тракту.
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