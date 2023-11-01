Пять трамваев в Челябинске изменят свои маршруты. Карта

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Виды города. Челябинск, дорожное движение, трамвай, автотранспорт
Прежние маршруты трамваев №3, №14, №18, №19 и №20 вернут 2 ноября Фото:

В Челябинске 2 ноября вернут прежние маршруты трамваев №3, №14, №18, №19 и №20. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»).

«Трамваи №3, №14, №18, №19 и №20 возвращаются на свои прежние маршруты. Возобновление движения 2 ноября с 5:00», — заявили в «ЧелябГЭТ».

Причиной возвращения на прежние маршруты стало завершение ремонта на узле депо №2. Трамваи начнут следовать по улице Каслинской и Свердловскому тракту.

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В Челябинске 2 ноября вернут прежние маршруты трамваев №3, №14, №18, №19 и №20. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»). «Трамваи №3, №14, №18, №19 и №20 возвращаются на свои прежние маршруты. Возобновление движения 2 ноября с 5:00», — заявили в «ЧелябГЭТ». Причиной возвращения на прежние маршруты стало завершение ремонта на узле депо №2. Трамваи начнут следовать по улице Каслинской и Свердловскому тракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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