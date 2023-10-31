Начальницу управления миграции ХМАО заподозрили в вымогательстве

01 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Женщина вымогала у подчиненной 175 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальника управления миграции ХМАО Оксану Семенову заподозрили в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Служба собственной безопасности заподозрила начальницу управления миграции ХМАО Семенову в вымогательстве. Оперативники подозревают, что на предыдущем месте работы в ОВМ Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе. Речь идет о сумме в 175 тысяч рублей. Если вина подозреваемой подтвердится, ее ждет увольнение по отрицательным основаниям и уголовная ответственность», — сообщил собеседник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о начале проверки в отношении руководящего сотрудника из миграционной службы. Но фамилию назвать отказались. При этом отметили, что проверка инициирована по поручению врио начальника УМВД России по ХМАО Сергея Лепы. «В настоящее время оперативники собственной безопасности регионального Главка УМВД устанавливают обстоятельства произошедшего. При подтверждении вины сотрудника она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава отдела миграции в Нижневартовске стала фигурантом уголовного дела о халатности. По версии следствия, подозреваемые незаконно поставили на миграционный учет не менее 1285 мигрантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальника управления миграции ХМАО Оксану Семенову заподозрили в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Служба собственной безопасности заподозрила начальницу управления миграции ХМАО Семенову в вымогательстве. Оперативники подозревают, что на предыдущем месте работы в ОВМ Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе. Речь идет о сумме в 175 тысяч рублей. Если вина подозреваемой подтвердится, ее ждет увольнение по отрицательным основаниям и уголовная ответственность», — сообщил собеседник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о начале проверки в отношении руководящего сотрудника из миграционной службы. Но фамилию назвать отказались. При этом отметили, что проверка инициирована по поручению врио начальника УМВД России по ХМАО Сергея Лепы. «В настоящее время оперативники собственной безопасности регионального Главка УМВД устанавливают обстоятельства произошедшего. При подтверждении вины сотрудника она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава отдела миграции в Нижневартовске стала фигурантом уголовного дела о халатности. По версии следствия, подозреваемые незаконно поставили на миграционный учет не менее 1285 мигрантов.