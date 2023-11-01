На М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с фурами. Фото

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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, сотрудники гибдд
На месте ДТП организовали реверсивное движение Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе (Челябинская область) 1 ноября произошло ДТП с участием трех фур. На месте организовали реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным, на 1686 километре дороги Москва-Челябинск произошло столкновение трех транспортных средств. Организовано реверсивное движение», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции.

В ДТП пострадал один человек. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Обстоятельства ДТП устанавливаются
В ДТП пострадал один человек
В ДТП пострадал один человек

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На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе (Челябинская область) 1 ноября произошло ДТП с участием трех фур. На месте организовали реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным, на 1686 километре дороги Москва-Челябинск произошло столкновение трех транспортных средств. Организовано реверсивное движение», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции. В ДТП пострадал один человек. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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