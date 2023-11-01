На месте ДТП организовали реверсивное движение
На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе (Челябинская область) 1 ноября произошло ДТП с участием трех фур. На месте организовали реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«По предварительным данным, на 1686 километре дороги Москва-Челябинск произошло столкновение трех транспортных средств. Организовано реверсивное движение», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции.
В ДТП пострадал один человек. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.
Обстоятельства ДТП устанавливаются
В ДТП пострадал один человек
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