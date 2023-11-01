В Копейске, городе-спутнике Челябинска, отменят маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. С 1 января 2024 года прекратит работу порядка 17 рейсов.
«Некоторые маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу, отменяются. Остальные рейсы сохранятся с изменением типа транспорта и номера. Будет больше автобусов», — сообщили в пресс-службе копейского перевозчика.
В соцсети «ВКонтакте» пассажиры маршрутных такси публикуют фотографии объявлений, размещенных внутри транспорта. Согласно информации с листовок, прекратят работу регулярные маршруты.
«По решению министерства дорожного хозяйства Челябинской области с 1 января 2024 года планируется отмена маршрутов по нерегулируемому тарифу», — сообщается в объявлении, размещенном в одном из маршрутных такси. Отмена коснется 17 рейсов.
URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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