В городе-спутнике Челябинска отменят маршрутки. Фото

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Оттепель в городе. Челябинск, водитель, пазик, автобус, маршрутка, автомобили, потепление, климат, автотранспорт
Маршрутные такси в Копейске заменят на другой транспорт, часть из рейсов отменят Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, отменят маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. С 1 января 2024 года прекратит работу порядка 17 рейсов.

«Некоторые маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу, отменяются. Остальные рейсы сохранятся с изменением типа транспорта и номера. Будет больше автобусов», — сообщили в пресс-службе копейского перевозчика.

В соцсети «ВКонтакте» пассажиры маршрутных такси публикуют фотографии объявлений, размещенных внутри транспорта. Согласно информации с листовок, прекратят работу регулярные маршруты.

«По решению министерства дорожного хозяйства Челябинской области с 1 января 2024 года планируется отмена маршрутов по нерегулируемому тарифу», — сообщается в объявлении, размещенном в одном из маршрутных такси. Отмена коснется 17 рейсов.

URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, отменят маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. С 1 января 2024 года прекратит работу порядка 17 рейсов. «Некоторые маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу, отменяются. Остальные рейсы сохранятся с изменением типа транспорта и номера. Будет больше автобусов», — сообщили в пресс-службе копейского перевозчика. В соцсети «ВКонтакте» пассажиры маршрутных такси публикуют фотографии объявлений, размещенных внутри транспорта. Согласно информации с листовок, прекратят работу регулярные маршруты. «По решению министерства дорожного хозяйства Челябинской области с 1 января 2024 года планируется отмена маршрутов по нерегулируемому тарифу», — сообщается в объявлении, размещенном в одном из маршрутных такси. Отмена коснется 17 рейсов. URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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