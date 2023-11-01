Пермяк, убивший свою мать, инсценировал ее самоубийство

01 ноября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

По решению суда мужчина заключен под стражу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителя Александровского муниципального округа Пермского края обвиняют в убийстве собственной матери. Мужчина задушил женщину, после чего попытался сымитировать ее самоубийство. «В октябре 2023 года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 68-летней матерью, возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый связал потерпевшей руки, нанес удары по лицу, после чего задушил ее. Пытаясь скрыть следы преступления, попытался инсценировать самоубийство. Однако при осмотре места происшествия были обнаружены и зафиксированы следы, явно указывающие на совершение убийства», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермском краю. Обвиняемому были представлены доказательства его причастности к смерти матери. После этого он признался в совершенном преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Жителя Александровского муниципального округа Пермского края обвиняют в убийстве собственной матери. Мужчина задушил женщину, после чего попытался сымитировать ее самоубийство. «В октябре 2023 года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 68-летней матерью, возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый связал потерпевшей руки, нанес удары по лицу, после чего задушил ее. Пытаясь скрыть следы преступления, попытался инсценировать самоубийство. Однако при осмотре места происшествия были обнаружены и зафиксированы следы, явно указывающие на совершение убийства», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермском краю. Обвиняемому были представлены доказательства его причастности к смерти матери. После этого он признался в совершенном преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.