Пермяк, убивший свою мать, инсценировал ее самоубийство

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Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
По решению суда мужчина заключен под стражу Фото:

Жителя Александровского муниципального округа Пермского края обвиняют в убийстве собственной матери. Мужчина задушил женщину, после чего попытался сымитировать ее самоубийство.

«В октябре 2023 года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 68-летней матерью, возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый связал потерпевшей руки, нанес удары по лицу, после чего задушил ее. Пытаясь скрыть следы преступления, попытался инсценировать самоубийство. Однако при осмотре места происшествия были обнаружены и зафиксированы следы, явно указывающие на совершение убийства», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермском краю.

Обвиняемому были представлены доказательства его причастности к смерти матери. После этого он признался в совершенном преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Жителя Александровского муниципального округа Пермского края обвиняют в убийстве собственной матери. Мужчина задушил женщину, после чего попытался сымитировать ее самоубийство. «В октябре 2023 года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 68-летней матерью, возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый связал потерпевшей руки, нанес удары по лицу, после чего задушил ее. Пытаясь скрыть следы преступления, попытался инсценировать самоубийство. Однако при осмотре места происшествия были обнаружены и зафиксированы следы, явно указывающие на совершение убийства», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермском краю. Обвиняемому были представлены доказательства его причастности к смерти матери. После этого он признался в совершенном преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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