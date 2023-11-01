ВС РФ уничтожили самолеты ВСУ на донецком направлении: главное об СВО к вечеру 1 ноября

Истребители ВКС России сбили два Су-27 ВС Украины за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России в течение суток сбила два украинских военных самолета Су-27 на донецком направлении. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке составили 245 военнослужащих. URA.RU приводит главные новости о спецоперации вечеру 1 ноября.
- Истребители ВКС России в течение последних суток сбили два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики (ДНР);
- Общие потери ВСУ на данном участке фронта составили 245 военнослужащих, три танка, три автомобиля и две гаубицы Д-30;
- В районах Подгорное и Клещеевка были уничтожены беспилотные летательные аппараты;
- В Куйбышевском районе Донецка по улице Ленкоранской попала под обстрел в автомобиле и погибла девушка 2001 года рождения;
- Подразделения «Южной» группировки войск при помощи авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки;
- В результате огневого поражения украинские военные потеряли 170 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты (БМП) «Бредли», три боевые бронированные машины, два автомобиля, орудия М-198 и САУ «Краб», «Акация», «Гвоздика», гаубица Д-30, М-119, РСЗО «Град» и пять минометов в районах Дылеевки, Спорного, Раздоловки, Андреевки, Серебрянки;
- Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены БПЛА «Матрикс -300», FPV и «Валькирия» в районах населенных пунктов Золотаревка, Подгорное, и Клещеевка;
- Украинские войска выпустили по районам Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров;
- В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в микрорайоне Текстильщик Кировского района получил ранение мужчина 1989 года рождения.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры с передовой в одном видео собрал Пятый канал.
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