ВС РФ уничтожили самолеты ВСУ на донецком направлении: главное об СВО к вечеру 1 ноября

Российские истребители за сутки сбили два украинских Су-27 в ДНР
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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, всу, ввс украины, stock
Истребители ВКС России сбили два Су-27 ВС Украины за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России в течение суток сбила два украинских военных самолета Су-27 на донецком направлении. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке составили 245 военнослужащих. URA.RU приводит главные новости о спецоперации вечеру 1 ноября.

  • Истребители ВКС России в течение последних суток сбили два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики (ДНР);
  • Общие потери ВСУ на данном участке фронта составили 245 военнослужащих, три танка, три автомобиля и две гаубицы Д-30;
  • В районах Подгорное и Клещеевка были уничтожены беспилотные летательные аппараты;
  • В Куйбышевском районе Донецка по улице Ленкоранской попала под обстрел в автомобиле и погибла девушка 2001 года рождения;
  • Подразделения «Южной» группировки войск при помощи авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки;
  • В результате огневого поражения украинские военные потеряли 170 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты (БМП) «Бредли», три боевые бронированные машины, два автомобиля, орудия М-198 и САУ «Краб», «Акация», «Гвоздика», гаубица Д-30, М-119, РСЗО «Град» и пять минометов в районах Дылеевки, Спорного, Раздоловки, Андреевки, Серебрянки;
  • Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены БПЛА «Матрикс -300», FPV и «Валькирия» в районах населенных пунктов Золотаревка, Подгорное, и Клещеевка;
  • Украинские войска выпустили по районам Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров;
  • В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в микрорайоне Текстильщик Кировского района получил ранение мужчина 1989 года рождения.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры с передовой в одном видео собрал Пятый канал.

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Армия России в течение суток сбила два украинских военных самолета Су-27 на донецком направлении. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке составили 245 военнослужащих. URA.RU приводит главные новости о спецоперации вечеру 1 ноября. Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры с передовой в одном видео собрал Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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