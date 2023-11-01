В Челябинской области перекроют движение транспорта на Екатеринбург

01 ноября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Дорожные службы перекроют 58 километр М-5 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь с 1 по 2 ноября дорожники Челябинской области временно перекроют и ограничат движение транспорта на трассе в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода при подъезде к Екатеринбургу будет введено временное перекрытие и ограничение движения транспортных средств. Речь идет об участке на 58 километре автомобильной дороги М-5 «Урал», — заявили URA.RU в региональном УПРДОР. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено1 ноября единовременно с 23:00 до 23:40. С 23:40 до 00:40 2 ноября будет введено ограничение скорости, отмечают в ведомстве. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

В ночь с 1 по 2 ноября дорожники Челябинской области временно перекроют и ограничат движение транспорта на трассе в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода при подъезде к Екатеринбургу будет введено временное перекрытие и ограничение движения транспортных средств. Речь идет об участке на 58 километре автомобильной дороги М-5 «Урал», — заявили URA.RU в региональном УПРДОР. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено1 ноября единовременно с 23:00 до 23:40. С 23:40 до 00:40 2 ноября будет введено ограничение скорости, отмечают в ведомстве. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.