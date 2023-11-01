01 ноября 2023

В Челябинской области перекроют движение транспорта на Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, екад, челябинский тракт, трасса м5, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Дорожные службы перекроют 58 километр М-5 Фото:

В ночь с 1 по 2 ноября дорожники Челябинской области временно перекроют и ограничат движение транспорта на трассе в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«Из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода при подъезде к Екатеринбургу будет введено временное перекрытие и ограничение движения транспортных средств. Речь идет об участке на 58 километре автомобильной дороги М-5 «Урал», — заявили URA.RU в региональном УПРДОР.

Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено1 ноября единовременно с 23:00 до 23:40. С 23:40 до 00:40 2 ноября будет введено ограничение скорости, отмечают в ведомстве. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

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В ночь с 1 по 2 ноября дорожники Челябинской области временно перекроют и ограничат движение транспорта на трассе в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода при подъезде к Екатеринбургу будет введено временное перекрытие и ограничение движения транспортных средств. Речь идет об участке на 58 километре автомобильной дороги М-5 «Урал», — заявили URA.RU в региональном УПРДОР. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено1 ноября единовременно с 23:00 до 23:40. С 23:40 до 00:40 2 ноября будет введено ограничение скорости, отмечают в ведомстве. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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