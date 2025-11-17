Власти Кургана урезали бюджет новогоднего конкурса
Администрация Кургана сократила расходы на новогодний конкурс Метелица»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Финансирование ежегодного новогоднего конкурса «Метелица» в 2025 году будет сокращено на 510 тысяч рублей, а все номинации для бизнеса из него исключат. Теперь соревноваться в праздничном оформлении будут только жители города и муниципальные учреждения социальной сферы. Об этом говорится в постановлении администрации Кургана.
«Основное отличие конкурсов 2024 и 2025 годов заключается в полном исключении номинаций для бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), что привело к сокращению финансирования. В 2024 году на бизнес-номинации было выделено 505 тысяч рублей из общего бюджета в 1 923 000 рублей, а в 2025 году общий бюджет составит 1 413 000 рублей. Цель конкурса также изменилась: если раньше она включала активизацию деятельности предпринимателей, то теперь сфокусирована только на гражданах и работниках учреждений социальной сферы», — сообщает корреспондент URA.RU, изучивший постановления администрации за разные годы.
Кроме того, изменились и другие аспекты конкурса. Сроки объезда конкурсных территорий сократили на четыре дня, а состав конкурсной комиссии уменьшился с десяти до девяти человек.
Ранее URA.RU сообщало, что что город начал подготовку к Новому году и разработал единую концепцию праздничного оформления. Ее планируют использовать для украшения улиц, общественных пространств, отдаленных районов и торговых объектов, а также рекомендовать бизнесу. Особый акцент сделают на оформлении центральной площади, а новогодняя символика появится на баннерах, медиаэкранах, остановках и городском транспорте.
