Пермские рестораны присоединились к первому в России винодельческому фестивалю

18 ноября 2025 в 02:31
Цель проекта — популяризировать отечественные вина

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два пермских ресторана заявились на Российский винодельческий фестиваль. Событие такого уровня проходит в стране впервые в рамках IV Винодельческого форума, пояснили организаторы.

«В России с 15 ноября по 7 декабря проходит масштабное гастрономическое событие, объединяющее рестораны по всей стране. От Перми представлены заведения Nolan Wine&Kitchen и Rob Roy», — указано на сайте фестиваля.

В мероприятии принимают участие свыше 450 заведений общественного питания, включая рестораны, бары и кафе из 35 городов РФ — как крупных, так и небольших. Для посетителей были разработали особые гастрономические наборы, а сомелье и шеф-повара составили к ним сочетания из вин отечественного производства.

В рамках фестиваля будет организован конкурс под названием «Лидеры продаж». Его участниками станут заведения, которые будут соревноваться за право получить часть призового фонда в размере одного миллиона рублей. Победителями станут 10 заведений, реализовавших наибольшее количество блюд и напитков из специального меню, разработанного для фестиваля. Лучшие получит по 100 тысяч рублей.

URA.RU ранее рассказывало, что пермские рестораны приняли участие в тематическом общероссийском фестивале. Тогда в список претендентов на главный приз от региона вошли семь точек.

