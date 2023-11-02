Жители Чебаркуля потребовали отменить продажу земель памятника природы «Крутик»

Жителей Чебаркуля напугало объявление о продаже земель памятника природы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Чебаркуля Челябинской области потребовали отменить продажу территории памятника природы «Крутик» за 11 миллионов рублей, находящегося в местном бору. Они сообщили URA.RU, что арендаторы поджигали лес для его последующей вырубки.

«Объявление о продаже части участка особо охраняемой природной территории „Чебаркульский бор“ выставлено на сайте „Авито“ за 10,9 миллионов рублей. Это кордон лесника, где арендаторы устроили сплошную вырубку леса после инициированных ими же четырех пожаров с 2008 года», — рассказал URA.RU Евгений К.

В объявлении о продаже 99 соток земли в Чебаркульском бору на спутниковых картах действительно видны проплешины в сплошном лесном покрове, однако риелтор с сайта объявлений рассказал URA.RU, что участок предлагался не на продажу, а в субаренду, но заказчик передумал. Арендатор земельного участка сообщил URA.RU, что у него заключен договор с местным лесничеством, действующий до 2059 года. На момент возгораний леса участок еще не был в его аренде. Компания в данный момент занимается разработкой проекта освоения лесов, никакой предпринимательской деятельности на этой территории не ведется. В дальнейшем после одобрения проекта здесь планируется развивать зону отдыха для туристов.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцам пляжей в Челябинской области выделят до восьми миллионов рублей субсидий на благоустройство. Точную сумму на развитие территорий определят по итогам конкурса, сообщили в правительстве региона. О социальной направленности бюджета на предстоящие три года сообщал глава региона Алексей Текслер. Речь шла, в том числе о развитии спорта, туризма и мест для отдыха.