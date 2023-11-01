Челябинцам рассказали, как будет приниматься бюджет региона на три года

Бюджет Челябинской области на три года будет приниматься в несколько этапов

01 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Бюджет региона на предстоящие годы сохранит социальную направленность расходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бюджет Челябинской области на 2024-26 годы будет приниматься в несколько этапов. Об этом рассказали жителям региона в пресс-службе ЗСО области. «Бюджет Челябинской области утверждается в форме областного закона, при этом помимо бумажного варианта вносится в областной парламент на электронном носителе. Далее председатель ЗСО направляет проект бюджета для рассмотрения комитетами заксобрания. После этого стартуют общественные обсуждения документа», — уточнили в пресс-службе ЗСО. По данным заксобрания, с 7 по 20 ноября 2023 года на сайте ЗСО региона пройдут общественные обсуждения законопроекта «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Рассмотрение документа в первом чтении состоится 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что проект областного бюджета на предстоящие три года внес глава региона Алексей Текслер. Документ имеет социальную направленность, доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%. Особое внимание в законопроекте уделено поддержке участников спецоперации, восстановлению и ремонту инфраструктуры региона и подшефных территорий, реализации проектов в здравоохранении, образовании, сферах ЖКХ, культуры, туризма и спорта.

Бюджет Челябинской области на 2024-26 годы будет приниматься в несколько этапов. Об этом рассказали жителям региона в пресс-службе ЗСО области. «Бюджет Челябинской области утверждается в форме областного закона, при этом помимо бумажного варианта вносится в областной парламент на электронном носителе. Далее председатель ЗСО направляет проект бюджета для рассмотрения комитетами заксобрания. После этого стартуют общественные обсуждения документа», — уточнили в пресс-службе ЗСО. По данным заксобрания, с 7 по 20 ноября 2023 года на сайте ЗСО региона пройдут общественные обсуждения законопроекта «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Рассмотрение документа в первом чтении состоится 30 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что проект областного бюджета на предстоящие три года внес глава региона Алексей Текслер. Документ имеет социальную направленность, доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%. Особое внимание в законопроекте уделено поддержке участников спецоперации, восстановлению и ремонту инфраструктуры региона и подшефных территорий, реализации проектов в здравоохранении, образовании, сферах ЖКХ, культуры, туризма и спорта.