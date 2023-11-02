Челябинцам обещают по восемь миллионов рублей на благоустройство пляжей

Владельцам пляжей в Челябинской области выделят до восьми миллионов рублей субсидий на благоустройство. Точную сумму на развитие территорий определят по итогам конкурса, сообщили URA.RU в правительстве региона.
«В рамках конкурса заявитель может получить до 7,8 млн рублей на развитие пляжной территории. Субсидии, на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предоставляются юрлицам и предпринимателям. Заявки принимаются до 9 ноября», — заявили в правительстве региона.
Замгубернатора Александр Богашов отметил, что озера являются визитной карточкой региона. Средства пойдут на развитие береговых линий, приобретение оборудования, инвентаря для отдыха и создание пунктов общепита. В число инициатив также входят детские, спортивные площадки и обустройство пляжей для людей с ограниченными возможностями. Поддержка коснется и развития национальных туристских маршрутов, информационных центров, приобретение санмодулей.
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