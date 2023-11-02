Челябинцам обещают по восемь миллионов рублей на благоустройство пляжей

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , берег, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода, пляж белый парус
Заявки на конкурс принимают до 9 ноября Фото:

Владельцам пляжей в Челябинской области выделят до восьми миллионов рублей субсидий на благоустройство. Точную сумму на развитие территорий определят по итогам конкурса, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«В рамках конкурса заявитель может получить до 7,8 млн рублей на развитие пляжной территории. Субсидии, на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предоставляются юрлицам и предпринимателям. Заявки принимаются до 9 ноября», — заявили в правительстве региона.

Замгубернатора Александр Богашов отметил, что озера являются визитной карточкой региона. Средства пойдут на развитие береговых линий, приобретение оборудования, инвентаря для отдыха и создание пунктов общепита. В число инициатив также входят детские, спортивные площадки и обустройство пляжей для людей с ограниченными возможностями. Поддержка коснется и развития национальных туристских маршрутов, информационных центров, приобретение санмодулей.

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Владельцам пляжей в Челябинской области выделят до восьми миллионов рублей субсидий на благоустройство. Точную сумму на развитие территорий определят по итогам конкурса, сообщили URA.RU в правительстве региона. «В рамках конкурса заявитель может получить до 7,8 млн рублей на развитие пляжной территории. Субсидии, на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предоставляются юрлицам и предпринимателям. Заявки принимаются до 9 ноября», — заявили в правительстве региона. Замгубернатора Александр Богашов отметил, что озера являются визитной карточкой региона. Средства пойдут на развитие береговых линий, приобретение оборудования, инвентаря для отдыха и создание пунктов общепита. В число инициатив также входят детские, спортивные площадки и обустройство пляжей для людей с ограниченными возможностями. Поддержка коснется и развития национальных туристских маршрутов, информационных центров, приобретение санмодулей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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