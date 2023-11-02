Челябинцам обещают по восемь миллионов рублей на благоустройство пляжей

02 ноября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Заявки на конкурс принимают до 9 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцам пляжей в Челябинской области выделят до восьми миллионов рублей субсидий на благоустройство. Точную сумму на развитие территорий определят по итогам конкурса, сообщили URA.RU в правительстве региона. «В рамках конкурса заявитель может получить до 7,8 млн рублей на развитие пляжной территории. Субсидии, на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предоставляются юрлицам и предпринимателям. Заявки принимаются до 9 ноября», — заявили в правительстве региона. Замгубернатора Александр Богашов отметил, что озера являются визитной карточкой региона. Средства пойдут на развитие береговых линий, приобретение оборудования, инвентаря для отдыха и создание пунктов общепита. В число инициатив также входят детские, спортивные площадки и обустройство пляжей для людей с ограниченными возможностями. Поддержка коснется и развития национальных туристских маршрутов, информационных центров, приобретение санмодулей.

Владельцам пляжей в Челябинской области выделят до восьми миллионов рублей субсидий на благоустройство. Точную сумму на развитие территорий определят по итогам конкурса, сообщили URA.RU в правительстве региона. «В рамках конкурса заявитель может получить до 7,8 млн рублей на развитие пляжной территории. Субсидии, на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предоставляются юрлицам и предпринимателям. Заявки принимаются до 9 ноября», — заявили в правительстве региона. Замгубернатора Александр Богашов отметил, что озера являются визитной карточкой региона. Средства пойдут на развитие береговых линий, приобретение оборудования, инвентаря для отдыха и создание пунктов общепита. В число инициатив также входят детские, спортивные площадки и обустройство пляжей для людей с ограниченными возможностями. Поддержка коснется и развития национальных туристских маршрутов, информационных центров, приобретение санмодулей.