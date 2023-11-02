Lada побила десятилетний рекорд по продажам авто

АвтоВАЗ: продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли в 2,1 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, автомобиль, веста, ваз, автопром
Продажи АвтоВАЗа за 2023 год выросли почти в два раза Фото:

Автомобилестроительная компания АвтоВАЗ в октябре побила рекорд по продажам за последние 10 лет. Об этом рассказали в сообщении автопроизводителя.

«По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей LADA, что является новым максимумом за последние 10 лет», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что продажи автопроизводителя за 2023 год выросли почти в два раза, до 283,5 тысячи штук.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что доля Lada на российском рынке новых автомобилей достигла 37%. По его словам, в текущем году завод нарастил выпуск автомобилей на 15%. Он отметил, что каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль, передает «Национальная служба новостей».

Сообщалось, что автоконцерны «Соллерс» и АвтоВАЗ попросили правительство России помочь в решении проблемы дефицита автовозов. Отмечалось, что автопроизводители обратились в Минтранс и Минпромторг из-за неконтролируемого удорожания логистики при доставке авто с заводов к дилерам, писал RT.

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Автомобилестроительная компания АвтоВАЗ в октябре побила рекорд по продажам за последние 10 лет. Об этом рассказали в сообщении автопроизводителя. «По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей LADA, что является новым максимумом за последние 10 лет», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что продажи автопроизводителя за 2023 год выросли почти в два раза, до 283,5 тысячи штук. Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что доля Lada на российском рынке новых автомобилей достигла 37%. По его словам, в текущем году завод нарастил выпуск автомобилей на 15%. Он отметил, что каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль, передает «Национальная служба новостей». Сообщалось, что автоконцерны «Соллерс» и АвтоВАЗ попросили правительство России помочь в решении проблемы дефицита автовозов. Отмечалось, что автопроизводители обратились в Минтранс и Минпромторг из-за неконтролируемого удорожания логистики при доставке авто с заводов к дилерам, писал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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