01 ноября 2023

В ХМАО назвали самые дорогие подработки с зарплатой в 200 тысяч рублей

HeadHunter: в ХМАО самые прибыльные вакансии для подработки предлагают курьерам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, кредит, ипотека, купюры, деньги, платеж по кредиту, наличные деньги, нал
Курьерам в ХМАО обещают зарплату более 200 тысяч рублей в месяц Фото:

Самые прибыльные вакансии для дополнительного заработка югорчанам предлагают в сфере доставки. При максимальной загрузке работодатели обещают курьерам доход более 200 тысяч рублей в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых подработках URA.RU предоставили аналитики онлайн-сервиса HeadHunter.

«Сегодня в ХМАО открыто 1,4 тысячи вакансий, подразумевающих подработку (по вечерам, по выходным, от 4 часов в день, неполный день или разовое задание). Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают курьерам. Например, в „СберМаркете“ им предлагают от 210 000 до 239 000 рублей в месяц, а в сервисе „Яндекс.Еда“ до 120 000. Водителю маркетплейса готовы заплатить от 169 000 до 271 000 рублей до вычета налогов», — сообщили аналитики HeadHunter.

Фактический размер зарплаты на подработке, как правило, зависит от количества отработанных часов или смен. Поэтому зачастую в вакансиях работодатели указывают уровень дохода при максимальной загрузке. А если речь идет о подработке пару дней в неделю, оплата труда будет значительно меньше.

Ранее URA.RU сообщало о том, что самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли ХМАО у инженеров, мастеров разных компетенций и менеджеров. Так, ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 000 рублей на руки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые прибыльные вакансии для дополнительного заработка югорчанам предлагают в сфере доставки. При максимальной загрузке работодатели обещают курьерам доход более 200 тысяч рублей в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых подработках URA.RU предоставили аналитики онлайн-сервиса HeadHunter. «Сегодня в ХМАО открыто 1,4 тысячи вакансий, подразумевающих подработку (по вечерам, по выходным, от 4 часов в день, неполный день или разовое задание). Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают курьерам. Например, в „СберМаркете“ им предлагают от 210 000 до 239 000 рублей в месяц, а в сервисе „Яндекс.Еда“ до 120 000. Водителю маркетплейса готовы заплатить от 169 000 до 271 000 рублей до вычета налогов», — сообщили аналитики HeadHunter. Фактический размер зарплаты на подработке, как правило, зависит от количества отработанных часов или смен. Поэтому зачастую в вакансиях работодатели указывают уровень дохода при максимальной загрузке. А если речь идет о подработке пару дней в неделю, оплата труда будет значительно меньше. Ранее URA.RU сообщало о том, что самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли ХМАО у инженеров, мастеров разных компетенций и менеджеров. Так, ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 000 рублей на руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...