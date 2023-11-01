В ХМАО назвали самые дорогие подработки с зарплатой в 200 тысяч рублей

HeadHunter: в ХМАО самые прибыльные вакансии для подработки предлагают курьерам

02 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Курьерам в ХМАО обещают зарплату более 200 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самые прибыльные вакансии для дополнительного заработка югорчанам предлагают в сфере доставки. При максимальной загрузке работодатели обещают курьерам доход более 200 тысяч рублей в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых подработках URA.RU предоставили аналитики онлайн-сервиса HeadHunter. «Сегодня в ХМАО открыто 1,4 тысячи вакансий, подразумевающих подработку (по вечерам, по выходным, от 4 часов в день, неполный день или разовое задание). Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают курьерам. Например, в „СберМаркете“ им предлагают от 210 000 до 239 000 рублей в месяц, а в сервисе „Яндекс.Еда“ до 120 000. Водителю маркетплейса готовы заплатить от 169 000 до 271 000 рублей до вычета налогов», — сообщили аналитики HeadHunter. Фактический размер зарплаты на подработке, как правило, зависит от количества отработанных часов или смен. Поэтому зачастую в вакансиях работодатели указывают уровень дохода при максимальной загрузке. А если речь идет о подработке пару дней в неделю, оплата труда будет значительно меньше. Ранее URA.RU сообщало о том, что самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли ХМАО у инженеров, мастеров разных компетенций и менеджеров. Так, ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 000 рублей на руки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые прибыльные вакансии для дополнительного заработка югорчанам предлагают в сфере доставки. При максимальной загрузке работодатели обещают курьерам доход более 200 тысяч рублей в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых подработках URA.RU предоставили аналитики онлайн-сервиса HeadHunter. «Сегодня в ХМАО открыто 1,4 тысячи вакансий, подразумевающих подработку (по вечерам, по выходным, от 4 часов в день, неполный день или разовое задание). Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают курьерам. Например, в „СберМаркете“ им предлагают от 210 000 до 239 000 рублей в месяц, а в сервисе „Яндекс.Еда“ до 120 000. Водителю маркетплейса готовы заплатить от 169 000 до 271 000 рублей до вычета налогов», — сообщили аналитики HeadHunter. Фактический размер зарплаты на подработке, как правило, зависит от количества отработанных часов или смен. Поэтому зачастую в вакансиях работодатели указывают уровень дохода при максимальной загрузке. А если речь идет о подработке пару дней в неделю, оплата труда будет значительно меньше. Ранее URA.RU сообщало о том, что самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли ХМАО у инженеров, мастеров разных компетенций и менеджеров. Так, ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 000 рублей на руки.