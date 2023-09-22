22 сентября 2023

Аналитики назвали самые денежные нефтяные вакансии ХМАО

HeadHunter: среди нефтяников ХМАО больше всех зарабатывают инженеры и менеджеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Роснефть. Нижневартовск , роснефть, нефтяники
Показатель средней зарплаты в нефтегазовой отрасли Югры стартует от 68 966 рублей Фото:

Самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли ХМАО у инженеров, мастеров разных компетенций и менеджеров. Статистику по самым денежным профессиям агентству URA.RU предоставили аналитики сервиса HeadHunter.

«Ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 000 рублей на руки. Тем временем старший мастер по сложным работам в КРС может рассчитывать на зарплату от 270 000 до 300 000 рублей. А начальнику в сфере геофизических исследований обещают от 240 тысяч», — следует из данных исследования.

Аналитики онлайн-платформы определили, что наиболее высокий доход предлагается специалистам, которые работают непосредственно на месторождениях, а также сотрудникам, занимающим руководящие должности. При этом диапазон средней зарплаты по округу в нефтегазовой отрасли колеблется от 68 966 до 137 931 рубля.

Ранее URA.RU писало о профессиях, на которых чаще всего платят премии в ХМАО. Среди них в первую очередь оказались работники сфер закупок, инвестиций и консалтинга.

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Самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли ХМАО у инженеров, мастеров разных компетенций и менеджеров. Статистику по самым денежным профессиям агентству URA.RU предоставили аналитики сервиса HeadHunter. «Ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 000 рублей на руки. Тем временем старший мастер по сложным работам в КРС может рассчитывать на зарплату от 270 000 до 300 000 рублей. А начальнику в сфере геофизических исследований обещают от 240 тысяч», — следует из данных исследования. Аналитики онлайн-платформы определили, что наиболее высокий доход предлагается специалистам, которые работают непосредственно на месторождениях, а также сотрудникам, занимающим руководящие должности. При этом диапазон средней зарплаты по округу в нефтегазовой отрасли колеблется от 68 966 до 137 931 рубля. Ранее URA.RU писало о профессиях, на которых чаще всего платят премии в ХМАО. Среди них в первую очередь оказались работники сфер закупок, инвестиций и консалтинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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