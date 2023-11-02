Минтруд хочет законодательно помочь гражданам получать зарплату вовремя

03 ноября 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Задержками зарплат в регионах будут заниматься спецкомиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минтруд России предложил создать механизм «оперативного контроля» за долгами по зарплате и их погашением перед работниками. Ведомством разработало законопроект, согласно которому этим вопросом будут заниматься спецкомиссии в регионах. «Минтруд разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Их подлинность подтвердили источники, знакомые с документом», — пишет РБК . Новым механизмом станут региональные межведомственные комиссии. В них примут участие сотрудники Минтруда, ФНС, Роструда и других ведомств. В пояснительной записке о необходимость создания комиссий отмечается их «высокая социальная значимость по погашению задолженности по заработной палате». Зарплаты в России растут выше инфляции. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.

Минтруд России предложил создать механизм «оперативного контроля» за долгами по зарплате и их погашением перед работниками. Ведомством разработало законопроект, согласно которому этим вопросом будут заниматься спецкомиссии в регионах. «Минтруд разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Их подлинность подтвердили источники, знакомые с документом», — пишет РБК. Новым механизмом станут региональные межведомственные комиссии. В них примут участие сотрудники Минтруда, ФНС, Роструда и других ведомств. В пояснительной записке о необходимость создания комиссий отмечается их «высокая социальная значимость по погашению задолженности по заработной палате». Зарплаты в России растут выше инфляции. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.