02 ноября 2023

Минтруд хочет законодательно помочь гражданам получать зарплату вовремя

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержками зарплат в регионах будут заниматься спецкомиссии Фото:

Минтруд России предложил создать механизм «оперативного контроля» за долгами по зарплате и их погашением перед работниками. Ведомством разработало законопроект, согласно которому этим вопросом будут заниматься спецкомиссии в регионах.

«Минтруд разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Их подлинность подтвердили источники, знакомые с документом», — пишет РБК.

Новым механизмом станут региональные межведомственные комиссии. В них примут участие сотрудники Минтруда, ФНС, Роструда и других ведомств. В пояснительной записке о необходимость создания комиссий отмечается их «высокая социальная значимость по погашению задолженности по заработной палате».

Зарплаты в России растут выше инфляции. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.

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Минтруд России предложил создать механизм «оперативного контроля» за долгами по зарплате и их погашением перед работниками. Ведомством разработало законопроект, согласно которому этим вопросом будут заниматься спецкомиссии в регионах. «Минтруд разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Их подлинность подтвердили источники, знакомые с документом», — пишет РБК. Новым механизмом станут региональные межведомственные комиссии. В них примут участие сотрудники Минтруда, ФНС, Роструда и других ведомств. В пояснительной записке о необходимость создания комиссий отмечается их «высокая социальная значимость по погашению задолженности по заработной палате». Зарплаты в России растут выше инфляции. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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