Продукцию курганского предприятия стали массово подделывать мошенники

Курганский завод «Корвет» обнаружил поддельную продукции в разных городах России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское предприятие «Корвет» столкнулось с массовой подделкой своей продукции. Нефтяники и газовики присылают на завод фото задвижек, которые покупались по документам как курганские, но на самом деле являются контрафактными. Об этом URA.RU рассказала директор управления корпоративной собственности предприятия Наталья Волкова.

«Завод „Корвет“ производит высококачественную запорную арматуру, которая обеспечивает безаварийную эксплуатацию объектов нефтегазовой инфраструктуры. А вот применение поддельных задвижек может привести к экологической катастрофе и к человеческим жертвам. К сожалению, количество контрафакта на рынке увеличивается», — уточнила Волкова.

По словам Волковой, представители «Корвета» направили в правоохранительные органы фотографии контрафактной продукции, сканы поддельных паспортов, но в ответ приходят отказы в открытии уголовного дела. Она добавила, что поддельные задвижки уже обнаружены в Оренбурге, Сургуте, Нефтеюганске, Тюмени, Новом Уренгое, Миассе и других городах. Проблема вышла на общероссийский уровень.

«Представители „Корвета“ обращались в Генеральную прокуратуру России, чтобы выяснить причины, из-за которых надзорные органы в регионах не могут призвать к ответу производителей контрафакта. Однако результата добиться пока не удалось», — подчеркнула Волкова.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по проблеме контрафактной продукции в Генпрокуратуру РФ. Ответ ожидается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 50-летнего курганца, который выиграл тендер на поставку крупной партии трубопроводной арматуры — 496 комплектов металлических задвижек для нефтегазовой компании из ХМАО. Мужчина организовал поставки низкокачественных изделий, не отвечающих требованиям ГОСТ, а в документацию были внесены недостоверные сведения о технических характеристиках. За это он получил 12,5 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что применение фальсификата могло привести к травмам работников и экологическому ущербу. УМВД России по Курганской области завело уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).