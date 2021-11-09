Задержанный ФСБ курганский бизнесмен мог устроить катастрофу

Применение некачественной арматуры могло привести к экологической катастрофе и человеческим жертвам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Применение в нефтегазовой сфере контрафактных задвижек может привести к экологической катастрофе и человеческим жертвам, рассказал URA.RU директор по развитию бизнеса курганского предприятия «Корвет», кандидат технических наук Павел Ротермель. Ранее стало известно, что в Кургане ФСБ задержала предпринимателя, который продал в компанию из ХМАО крупную партию задвижек, не соответствующих заявленным характеристикам.

«Применение несоответствующего материала могло привести к разрушению задвижек. Это, в свою очередь, могло привести, в худшем случае, к гибели людей, к экологической катастрофе. Ну и к разрушению зданий, если задвижки планировалось использовать внутри производственных помещений, например, в установке комплексной подготовки газа. На месторождении это могло привести к пожару и каскадному отказу других систем», — отметил Ротермель.

Эксперт отметил, что ранее подобных громких скандалов в регионе не было, но были факты выявления контрафакта. «Но в последние годы наблюдается рост подтверждений, что продукция является контрафактной», — рассказал он. По его словам, на курганские предприятия по производству трубопроводной арматуры уже поступали обращения о некачественной продукции, когда по результатам проверки выяснялось, что это подделка. Информация о контрафакте передается в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали 50-летнего курганца, который выиграл тендер на поставку крупной партии трубопроводной арматуры — 496 комплектов металлических задвижек для нефтегазовой компании из ХМАО. Мужчина организовал поставки низкокачественных изделий, не отвечающих требованиям ГОСТ, а в документацию были внесены недостоверные сведения о технических характеристиках. За это он получил 12,5 млн рублей. В ФСБ также отмечали, что применение фальсификата могло привести к травмам работников и экологическому ущербу. УМВД по Курганской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).