Shot: заявление на бизнес-коуча Шабутдинова написала недовольная клиентка

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Форум "Трансформация-2". Москва, шабутдинов аяз
На Аяза Шабутдинова написала заявление клиентка, которая не смогла вернуть деньги за курс после отказа его проходить Фото:

Заявление на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написала недовольная клиентка. После этого блогера задержали и начали допрашивать. Об этом сообщил Shot.

«Аяз Шабутдинов допрашивается в качестве подозреваемого. Заявление на него написала недовольная клиентка», — передали авторы telegram-канала. Отмечается, что клиентка приобрела курс, но решила отказаться от него и вернуть деньги, но у нее возникли с этим проблемы. В офисе компании Like в настоящий момент проходят обыски.

В компании Шабутдинова ранее заявляли, что информация о задержании блогера — фейк. Самого блогера задержали в Москве 3 ноября. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. При этом коуч продолжает принимать заявки на бизнес-тренинги.

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Заявление на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написала недовольная клиентка. После этого блогера задержали и начали допрашивать. Об этом сообщил Shot. «Аяз Шабутдинов допрашивается в качестве подозреваемого. Заявление на него написала недовольная клиентка», — передали авторы telegram-канала. Отмечается, что клиентка приобрела курс, но решила отказаться от него и вернуть деньги, но у нее возникли с этим проблемы. В офисе компании Like в настоящий момент проходят обыски. В компании Шабутдинова ранее заявляли, что информация о задержании блогера — фейк. Самого блогера задержали в Москве 3 ноября. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. При этом коуч продолжает принимать заявки на бизнес-тренинги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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