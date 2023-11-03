Shot: заявление на бизнес-коуча Шабутдинова написала недовольная клиентка

03 ноября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

На Аяза Шабутдинова написала заявление клиентка, которая не смогла вернуть деньги за курс после отказа его проходить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написала недовольная клиентка. После этого блогера задержали и начали допрашивать. Об этом сообщил Shot. «Аяз Шабутдинов допрашивается в качестве подозреваемого. Заявление на него написала недовольная клиентка», — передали авторы telegram-канала. Отмечается, что клиентка приобрела курс, но решила отказаться от него и вернуть деньги, но у нее возникли с этим проблемы. В офисе компании Like в настоящий момент проходят обыски. В компании Шабутдинова ранее заявляли, что информация о задержании блогера — фейк. Самого блогера задержали в Москве 3 ноября. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. При этом коуч продолжает принимать заявки на бизнес-тренинги.

Заявление на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написала недовольная клиентка. После этого блогера задержали и начали допрашивать. Об этом сообщил Shot. «Аяз Шабутдинов допрашивается в качестве подозреваемого. Заявление на него написала недовольная клиентка», — передали авторы telegram-канала. Отмечается, что клиентка приобрела курс, но решила отказаться от него и вернуть деньги, но у нее возникли с этим проблемы. В офисе компании Like в настоящий момент проходят обыски. В компании Шабутдинова ранее заявляли, что информация о задержании блогера — фейк. Самого блогера задержали в Москве 3 ноября. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. При этом коуч продолжает принимать заявки на бизнес-тренинги.