Shot: заявление на бизнес-коуча Шабутдинова написала недовольная клиентка

Заявление на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написала недовольная клиентка. После этого блогера задержали и начали допрашивать. Об этом сообщил Shot.
«Аяз Шабутдинов допрашивается в качестве подозреваемого. Заявление на него написала недовольная клиентка», — передали авторы telegram-канала. Отмечается, что клиентка приобрела курс, но решила отказаться от него и вернуть деньги, но у нее возникли с этим проблемы. В офисе компании Like в настоящий момент проходят обыски.
В компании Шабутдинова ранее заявляли, что информация о задержании блогера — фейк. Самого блогера задержали в Москве 3 ноября. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. При этом коуч продолжает принимать заявки на бизнес-тренинги.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.