Мизулина назвала коуча Шабутдинова главным инфомошенником России

03 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина заявила, что Шабутдинова загубила патологическая жадность Фото: Георгий Бергал © URA.RU Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, информация о задержании которого появилась в СМИ, является самым крупным инфомошенником в стране. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Шабутдинов — самый крупный инфомошенник, который занимался продажей курсов долгие годы. И долгие годы уклонялся от уплаты налогов», — сказала Мизулина в интервью Shot. Она считает, что блогера загубила патологическая жадность. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. У него почти два миллиона подписчиков в соцсетях. Шабутдинов продает образовательные курсы, на которых обещает каждого участника сделать миллионером. 2 ноября появилась информация о его задержании, однако в самом центре информацию опровергли RT.

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, информация о задержании которого появилась в СМИ, является самым крупным инфомошенником в стране. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Шабутдинов — самый крупный инфомошенник, который занимался продажей курсов долгие годы. И долгие годы уклонялся от уплаты налогов», — сказала Мизулина в интервью Shot. Она считает, что блогера загубила патологическая жадность. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. У него почти два миллиона подписчиков в соцсетях. Шабутдинов продает образовательные курсы, на которых обещает каждого участника сделать миллионером. 2 ноября появилась информация о его задержании, однако в самом центре информацию опровергли RT.