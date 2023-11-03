Мизулина назвала коуча Шабутдинова главным инфомошенником России

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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина заявила, что Шабутдинова загубила патологическая жадность Фото:

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, информация о задержании которого появилась в СМИ, является самым крупным инфомошенником в стране. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Шабутдинов — самый крупный инфомошенник, который занимался продажей курсов долгие годы. И долгие годы уклонялся от уплаты налогов», — сказала Мизулина в интервью Shot. Она считает, что блогера загубила патологическая жадность.

Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. У него почти два миллиона подписчиков в соцсетях. Шабутдинов продает образовательные курсы, на которых обещает каждого участника сделать миллионером. 2 ноября появилась информация о его задержании, однако в самом центре информацию опровергли RT.

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Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, информация о задержании которого появилась в СМИ, является самым крупным инфомошенником в стране. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Шабутдинов — самый крупный инфомошенник, который занимался продажей курсов долгие годы. И долгие годы уклонялся от уплаты налогов», — сказала Мизулина в интервью Shot. Она считает, что блогера загубила патологическая жадность. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. У него почти два миллиона подписчиков в соцсетях. Шабутдинов продает образовательные курсы, на которых обещает каждого участника сделать миллионером. 2 ноября появилась информация о его задержании, однако в самом центре информацию опровергли RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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