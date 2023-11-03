В центре бизнес-коуча Шабутдинова опровергли новость о его задержании

03 ноября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

В бизнес-центре коуча Аяза Шабутдинова опровергли информацию о задержании блогера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость о задержании блогера Аяза Шабутдинова в России за мошенничество является недостоверной. Об этом заявили в бизнес-центре «Like Центр» коуча. «Новость о задержании Аяза Шабутдинова является фейком. Уточненная информация будет чуть позже», — пояснили в центре бизнес-коуча. Их сообщение передает RT в своем telegram-канале. В СМИ прошли сообщения, что Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября за мошеннические махинации при продаже своих образовательных курсов. Стоимость одного такого тренинга может составлять до пяти миллионов рублей. При этом, несмотря на новости о задержании блогера, тот продолжает принимать заявки на обучение. Шабутдинов также накануне говорил, что в настоящий момент находится в Швейцарии. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. У него более 1,9 миллиона подписчиков в соцсетях. Его деятельность связана с продажей образовательных курсов. На них коуч обещает каждого участника сделать миллионером. При этом продажа самого такого курса составляет несколько миллионов. На блогера подавали иск в суд, обвиняя в мошенничестве. Аяз также становился участником журналистского расследования Ксении Собчак, которая разоблачала блогеров, продающих «курсы из ничего». Аяз Шабутдинов продолжает собирать заявки на свой тренинг, несмотря на новости о задержании блогера Скрин: соцсети Like Центр

Новость о задержании блогера Аяза Шабутдинова в России за мошенничество является недостоверной. Об этом заявили в бизнес-центре «Like Центр» коуча. «Новость о задержании Аяза Шабутдинова является фейком. Уточненная информация будет чуть позже», — пояснили в центре бизнес-коуча. Их сообщение передает RT в своем telegram-канале. В СМИ прошли сообщения, что Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября за мошеннические махинации при продаже своих образовательных курсов. Стоимость одного такого тренинга может составлять до пяти миллионов рублей. При этом, несмотря на новости о задержании блогера, тот продолжает принимать заявки на обучение. Шабутдинов также накануне говорил, что в настоящий момент находится в Швейцарии. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. У него более 1,9 миллиона подписчиков в соцсетях. Его деятельность связана с продажей образовательных курсов. На них коуч обещает каждого участника сделать миллионером. При этом продажа самого такого курса составляет несколько миллионов. На блогера подавали иск в суд, обвиняя в мошенничестве. Аяз также становился участником журналистского расследования Ксении Собчак, которая разоблачала блогеров, продающих «курсы из ничего».