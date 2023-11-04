Сайты выставки «Россия» подверглись атаке украинских хакеров

Западные и украинские хакеры совершили атаку на сайты выставки «Россия
Пользователи с Украины и Запада осуществили массированную хакерскую атаку на сайты выставки-форума «Россия». Об этом рассказали в дирекции выставки.
«Сайты выставки-форума „Россия“ подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины», — сообщили в дирекции. Там добавили, что атаки также осуществлялись с территории стран Запада.
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