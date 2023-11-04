Сайты выставки «Россия» подверглись атаке украинских хакеров

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Западные и украинские хакеры совершили атаку на сайты выставки «Россия Фото:

Пользователи с Украины и Запада осуществили массированную хакерскую атаку на сайты выставки-форума «Россия». Об этом рассказали в дирекции выставки.

«Сайты выставки-форума „Россия“ подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины», — сообщили в дирекции. Там добавили, что атаки также осуществлялись с территории стран Запада.

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Пользователи с Украины и Запада осуществили массированную хакерскую атаку на сайты выставки-форума «Россия». Об этом рассказали в дирекции выставки. «Сайты выставки-форума „Россия“ подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины», — сообщили в дирекции. Там добавили, что атаки также осуществлялись с территории стран Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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