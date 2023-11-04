Российский боец ММА назвал условие, при котором полетит воевать за Палестину

Российский боец ММА Магомед Исмаилов потребовал от спортсмена Владимира Минеева авиабилеты в бизнес-класс до Бейрута (Ливан) для принятия участия в боевых действиях на стороне Палестины. Так он отреагировал на то, что Минеев приобрел ему билет эконом-класса.
«Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем», — заявил Исмаилов в соцсетях.
Ранее Исмаилов заявил, что защищает Палестину в конфликте с Израилем. Он отметил, что готов принять участие в войне. Затем Минеев опубликовал в соцсетях фото с билетом до Бейрута для Исмаилова.
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