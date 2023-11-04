04 ноября 2023

Российский боец ММА назвал условие, при котором полетит воевать за Палестину

Боец ММА Исмаилов требует билет в бизнес-класс, чтобы полететь воевать за ХАМАС
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиатренажер ТУ-154. Челябинска, бизнес-класс, салон самолета, самолет
Магомед Исмаилов сообщил, что летает только бизнес-классом Фото:
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов потребовал от спортсмена Владимира Минеева авиабилеты в бизнес-класс до Бейрута (Ливан) для принятия участия в боевых действиях на стороне Палестины. Так он отреагировал на то, что Минеев приобрел ему билет эконом-класса.

«Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем», — заявил Исмаилов в соцсетях.

Ранее Исмаилов заявил, что защищает Палестину в конфликте с Израилем. Он отметил, что готов принять участие в войне. Затем Минеев опубликовал в соцсетях фото с билетом до Бейрута для Исмаилова.

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Российский боец ММА Магомед Исмаилов потребовал от спортсмена Владимира Минеева авиабилеты в бизнес-класс до Бейрута (Ливан) для принятия участия в боевых действиях на стороне Палестины. Так он отреагировал на то, что Минеев приобрел ему билет эконом-класса. «Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем», — заявил Исмаилов в соцсетях. Ранее Исмаилов заявил, что защищает Палестину в конфликте с Израилем. Он отметил, что готов принять участие в войне. Затем Минеев опубликовал в соцсетях фото с билетом до Бейрута для Исмаилова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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