Российский боец ММА назвал условие, при котором полетит воевать за Палестину

Боец ММА Исмаилов требует билет в бизнес-класс, чтобы полететь воевать за ХАМАС

05 ноября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Магомед Исмаилов сообщил, что летает только бизнес-классом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российский боец ММА Магомед Исмаилов потребовал от спортсмена Владимира Минеева авиабилеты в бизнес-класс до Бейрута (Ливан) для принятия участия в боевых действиях на стороне Палестины. Так он отреагировал на то, что Минеев приобрел ему билет эконом-класса. «Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем», — заявил Исмаилов в соцсетях. Ранее Исмаилов заявил, что защищает Палестину в конфликте с Израилем. Он отметил, что готов принять участие в войне. Затем Минеев опубликовал в соцсетях фото с билетом до Бейрута для Исмаилова.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов потребовал от спортсмена Владимира Минеева авиабилеты в бизнес-класс до Бейрута (Ливан) для принятия участия в боевых действиях на стороне Палестины. Так он отреагировал на то, что Минеев приобрел ему билет эконом-класса. «Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем», — заявил Исмаилов в соцсетях. Ранее Исмаилов заявил, что защищает Палестину в конфликте с Израилем. Он отметил, что готов принять участие в войне. Затем Минеев опубликовал в соцсетях фото с билетом до Бейрута для Исмаилова.