03 ноября 2023

Израиль разбомбил школу в Газе, принадлежащую ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
При бомбардировке Израилем погибли более 20 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

При атаке Израиля на школу в Газе, принадлежащую ООН, погибли более 20 человек. Об этом сообщило издание Al-Qahira ai-Ihbariya.

«Более 20 человек погибли в результате израильского обстрела школы, которая приютила палестинцев, вынужденных покинуть свои дома. Всего пострадали не менее 50 человек», — сообщил Al-Qahira ai-Ihbariya.

По информации издания, школа, подвергшаяся бомбардировке, принадлежит Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. «Она давала приют тысячам людей, которые полагали, что находятся в безопасности, так как она принадлежит ООН», — указано в статье.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный авиаудар и разрушило «железный купол» еврейского государства. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары, во время которых гибнут мирные жители Газы. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что их страдания не являются поводом для прекращения боевых действий.

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При атаке Израиля на школу в Газе, принадлежащую ООН, погибли более 20 человек. Об этом сообщило издание Al-Qahira ai-Ihbariya. «Более 20 человек погибли в результате израильского обстрела школы, которая приютила палестинцев, вынужденных покинуть свои дома. Всего пострадали не менее 50 человек», — сообщил Al-Qahira ai-Ihbariya. По информации издания, школа, подвергшаяся бомбардировке, принадлежит Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. «Она давала приют тысячам людей, которые полагали, что находятся в безопасности, так как она принадлежит ООН», — указано в статье. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный авиаудар и разрушило «железный купол» еврейского государства. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары, во время которых гибнут мирные жители Газы. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что их страдания не являются поводом для прекращения боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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