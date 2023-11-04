04 ноября 2023
03 ноября 2023

В ХМАО почти две недели ищут без вести пропавшего пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионера из ХМАО ищут с 24 октября Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 63-летний Виктор Хамитулин. Пенсионера ищут с 24 октября. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Виктор Хамитулин 1959 года рождения. С 24 октября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Мужчина худощавого телосложения, рост 167 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые. Во что был одет пенсионер, неизвестно.

Фото:

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 63-летний Виктор Хамитулин. Пенсионера ищут с 24 октября. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Виктор Хамитулин 1959 года рождения. С 24 октября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков. Мужчина худощавого телосложения, рост 167 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые. Во что был одет пенсионер, неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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