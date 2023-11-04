Пенсионера из ХМАО ищут с 24 октября
В Ханты-Мансийске (ХМАО) пропал 63-летний Виктор Хамитулин. Пенсионера ищут с 24 октября. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Виктор Хамитулин 1959 года рождения. С 24 октября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.
Мужчина худощавого телосложения, рост 167 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые. Во что был одет пенсионер, неизвестно.
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