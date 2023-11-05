Сыну Кадырова вручили орден за укрепление исламских ценностей 06 ноября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 + Сыну Рамзана Кадырова вручили государственную награду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров. «Согласно Указу, подписанному в конце октября, Глава КЧР, мой дорогой Рашид Темрезов наградил Адама Кадырова высшей государственной наградой КЧР — орденом „За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой“. Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. «Мне очень приятно, что в братской Карачаево-Черкесии так бережно относятся к вопросам, направленным на укрепление религиозных ценностей», — подытожил глава Чеченской Республики. Ранее появилась информация о том, что Адама Кадырова назначили на награждение орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Рашид Темрезов отметил истинный патриотизм сына главы Чечни. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров. «Согласно Указу, подписанному в конце октября, Глава КЧР, мой дорогой Рашид Темрезов наградил Адама Кадырова высшей государственной наградой КЧР — орденом „За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой“. Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. «Мне очень приятно, что в братской Карачаево-Черкесии так бережно относятся к вопросам, направленным на укрепление религиозных ценностей», — подытожил глава Чеченской Республики. Ранее появилась информация о том, что Адама Кадырова назначили на награждение орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Рашид Темрезов отметил истинный патриотизм сына главы Чечни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям