05 ноября 2023

Сыну Кадырова вручили орден за укрепление исламских ценностей

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Сыну Рамзана Кадырова вручили государственную награду Фото:

Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров.

«Согласно Указу, подписанному в конце октября, Глава КЧР, мой дорогой Рашид Темрезов наградил Адама Кадырова высшей государственной наградой КЧР — орденом „За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой“. Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Также он добавил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. «Мне очень приятно, что в братской Карачаево-Черкесии так бережно относятся к вопросам, направленным на укрепление религиозных ценностей», — подытожил глава Чеченской Республики.

Ранее появилась информация о том, что Адама Кадырова назначили на награждение орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Рашид Темрезов отметил истинный патриотизм сына главы Чечни.

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Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров. «Согласно Указу, подписанному в конце октября, Глава КЧР, мой дорогой Рашид Темрезов наградил Адама Кадырова высшей государственной наградой КЧР — орденом „За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой“. Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. «Мне очень приятно, что в братской Карачаево-Черкесии так бережно относятся к вопросам, направленным на укрепление религиозных ценностей», — подытожил глава Чеченской Республики. Ранее появилась информация о том, что Адама Кадырова назначили на награждение орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Рашид Темрезов отметил истинный патриотизм сына главы Чечни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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