05 ноября 2023

Figaro: США переложит заключение мира на Украине на Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Ответственность за заключения мира между Россией и Украиной Запад возложет на Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США хотят переложить процесс заключения мира на украинского лидера Владимира Зеленского, так как не смогли достичь целей в конфликте между Украиной и Россией. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

«Стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию», — цитирует Figaro Мида. Он отметил, что этот позволит Вашингтону заявить, что украинцы сами приняли решение о проведении мирных переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Запад устал от вооруженного конфликта на Украине. Речь шла как о населении западных стран, так и политиках. До него главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США хотят переложить процесс заключения мира на украинского лидера Владимира Зеленского, так как не смогли достичь целей в конфликте между Украиной и Россией. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид. «Стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию», — цитирует Figaro Мида. Он отметил, что этот позволит Вашингтону заявить, что украинцы сами приняли решение о проведении мирных переговоров. Ранее Зеленский заявил, что Запад устал от вооруженного конфликта на Украине. Речь шла как о населении западных стран, так и политиках. До него главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...