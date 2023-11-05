Figaro: США переложит заключение мира на Украине на Зеленского

06 ноября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Ответственность за заключения мира между Россией и Украиной Запад возложет на Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США хотят переложить процесс заключения мира на украинского лидера Владимира Зеленского, так как не смогли достичь целей в конфликте между Украиной и Россией. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид. «Стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию», — цитирует Figaro Мида. Он отметил, что этот позволит Вашингтону заявить, что украинцы сами приняли решение о проведении мирных переговоров. Ранее Зеленский заявил, что Запад устал от вооруженного конфликта на Украине. Речь шла как о населении западных стран, так и политиках. До него главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.

США хотят переложить процесс заключения мира на украинского лидера Владимира Зеленского, так как не смогли достичь целей в конфликте между Украиной и Россией. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид. «Стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию», — цитирует Figaro Мида. Он отметил, что этот позволит Вашингтону заявить, что украинцы сами приняли решение о проведении мирных переговоров. Ранее Зеленский заявил, что Запад устал от вооруженного конфликта на Украине. Речь шла как о населении западных стран, так и политиках. До него главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.