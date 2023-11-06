На чемпиона Европы по боксу завели уголовное дело из-за стрельбы в ресторане Москвы

На боксера Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в ресторане Москвы
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Празднование Дня защиты детей в Историческом сквере. Екатеринбург, табельное оружие, пистолет макарова, огнестрельное оружие
На чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в Москве Фото:

На чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в московском ресторане. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — написали в telegram-канале московской прокуратуры. Там отметили, что в ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения.

Стрельба около ресторана на Шлюзовой набережной произошла из-за конфликта, который перерос в драку. Один из участников открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы, передает деловое издание «Взгляд».

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На чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в московском ресторане. Об этом сообщили в прокуратуре города. «В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — написали в telegram-канале московской прокуратуры. Там отметили, что в ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения. Стрельба около ресторана на Шлюзовой набережной произошла из-за конфликта, который перерос в драку. Один из участников открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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