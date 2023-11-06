На чемпиона Европы по боксу завели уголовное дело из-за стрельбы в ресторане Москвы

На боксера Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в ресторане Москвы

На чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова завели уголовное дело из-за стрельбы в московском ресторане. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — написали в telegram-канале московской прокуратуры. Там отметили, что в ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения.

Стрельба около ресторана на Шлюзовой набережной произошла из-за конфликта, который перерос в драку. Один из участников открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы, передает деловое издание «Взгляд».