Лавров: США помогали Киеву с уничтожением российских баз

США оказывали информационную помощь украинской армии, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США оказывали помощь Киеву в нейтрализации российских военных объектов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время просветительского форума «Знание».
«У нас нет сомнений, что атаки на российские базы были подготовлены Украиной совместно с США. Вашингтон помогал Киеву дополнительной информацией, чтобы поразить соответствующие цели», — заявил Лавров. Он добавил, что в свете этих событий Россия выражает опасения о возможности допуска американцев к своим ядерным сооружениям, учитывая их поставки украинской стороне ракет с дальним радиусом действия.
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