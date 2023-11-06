Лавров: США помогали Киеву с уничтожением российских баз

06 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

США оказывали информационную помощь украинской армии, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США оказывали помощь Киеву в нейтрализации российских военных объектов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время просветительского форума «Знание». «У нас нет сомнений, что атаки на российские базы были подготовлены Украиной совместно с США. Вашингтон помогал Киеву дополнительной информацией, чтобы поразить соответствующие цели», — заявил Лавров. Он добавил, что в свете этих событий Россия выражает опасения о возможности допуска американцев к своим ядерным сооружениям, учитывая их поставки украинской стороне ракет с дальним радиусом действия.

США оказывали помощь Киеву в нейтрализации российских военных объектов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время просветительского форума «Знание». «У нас нет сомнений, что атаки на российские базы были подготовлены Украиной совместно с США. Вашингтон помогал Киеву дополнительной информацией, чтобы поразить соответствующие цели», — заявил Лавров. Он добавил, что в свете этих событий Россия выражает опасения о возможности допуска американцев к своим ядерным сооружениям, учитывая их поставки украинской стороне ракет с дальним радиусом действия.