Лавров: США помогали Киеву с уничтожением российских баз

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
США оказывали информационную помощь украинской армии, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США оказывали помощь Киеву в нейтрализации российских военных объектов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время просветительского форума «Знание».

«У нас нет сомнений, что атаки на российские базы были подготовлены Украиной совместно с США. Вашингтон помогал Киеву дополнительной информацией, чтобы поразить соответствующие цели», — заявил Лавров. Он добавил, что в свете этих событий Россия выражает опасения о возможности допуска американцев к своим ядерным сооружениям, учитывая их поставки украинской стороне ракет с дальним радиусом действия.

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США оказывали помощь Киеву в нейтрализации российских военных объектов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время просветительского форума «Знание». «У нас нет сомнений, что атаки на российские базы были подготовлены Украиной совместно с США. Вашингтон помогал Киеву дополнительной информацией, чтобы поразить соответствующие цели», — заявил Лавров. Он добавил, что в свете этих событий Россия выражает опасения о возможности допуска американцев к своим ядерным сооружениям, учитывая их поставки украинской стороне ракет с дальним радиусом действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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