Reuters: в Конгрессе США призвали атаковать всю территорию Крыма ракетами ATACMS

02 ноября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

В США призвали отправить больше ATACMS Киеву для ударов вглубь Крыма Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам США призвали американского лидера Джо Байдена передать Киеву больше дальнобойных ракет ATACMS для поражения целей по всему Крыму. Об этом написало издание Reuters. «Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму», — написали представители Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме Байдену, его содержание приводится в материале издания. Они также призвали президента направить Киеву больше ракет ATACMS. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов писала, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения порядка 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на просьбы Киева, передает «Национальная служба новостей». Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон де-факто подталкивает Киев к ударам по территории РФ, поставляя Украине все более мощное вооружение, сообщает RT.

Республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам США призвали американского лидера Джо Байдена передать Киеву больше дальнобойных ракет ATACMS для поражения целей по всему Крыму. Об этом написало издание Reuters. «Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму», — написали представители Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме Байдену, его содержание приводится в материале издания. Они также призвали президента направить Киеву больше ракет ATACMS. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов писала, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения порядка 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на просьбы Киева, передает «Национальная служба новостей». Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон де-факто подталкивает Киев к ударам по территории РФ, поставляя Украине все более мощное вооружение, сообщает RT.